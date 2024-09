L’annonce de la Nintendo Switch 2 serait imminente d’après des sources éminentes

Nintendo se tiendrait prêt à en dire plus sur sa prochaine console de jeu, alors que les yeux de l’industrie semblaient tournés vers la PS5 Pro.

Un concept de Nintendo Switch 2 imaginé par un fan

Rarement une console se sera fait aussi attendre que la console qui devra succéder à la Nintendo Switch.

Il faut dire que cette dernière a été un carton mondial, et la console de nombreux jeux d’ores et déjà cultes (comme Super Mario Odyssey, Super Mario Elephant ou encore The Legend of Zelda Breath of the Wild). Par ailleurs, Nintendo est connu pour toujours créer la surprise avec ses annonces. Enfin, il faut l’avouer, la Switch première du nom montre de plus en plus ses limites techniques, en étant basée sur une solution Nvidia de 2015.

Bref, les rumeurs vont bon train sur la Nintendo Switch 2, le nom qu’on lui prête pour le moment. D’autant que Nintendo a officiellement annoncé sa future présentation dans les mois à venir (d’ici juin 2025).

Vers une présentation dès septembre ?

Le site Puissance Nintendo a réuni plusieurs bruits de couloirs relayés par des journalistes bien connus du secteur. On compte notamment Christopher Ding, de Gameindustry.biz « l’industrie du jeu vidéo se murmure qu’il se passerait quelque chose ce mois-ci en rapport avec la Switch 2 ».

Un bruit également évoqué par Andy Robinson du site VGC (VideoGameChronicle), ainsi que David Gibson, analyste chez MST Financial.

Dans les trois cas, personne n’ose aller plus loin qu’un tweet ou parler plus précisément des informations évoquées par leur source. Reste qu’il n’y a pas de fumée sans feu, et qu’il semble donc il y avoir des discussions au sein de l’industrie concernant la prochaine console de Nintendo.

Une rentrée surchargée

Si Nintendo devait en dire plus sur sa prochaine console, le fabricant viendrait s’ajouter à un calendrier déjà chargé.

Hormis l’IFA qui a lieu ces jours-ci, on attendant une grande conférence de la part d’Apple pour le lancement de ses iPhone 16, Apple Watch X et AirPods 4 dès ce lundi 9 septembre.

Dans le secteur des jeux vidéo, Sony pourrait dévoiler sa PlayStation 5 Pro d’un jour à l’autre. Dans une moindre mesure, le Japon accueillera à la fin du mois le fameux Tokyo Game Show où seront présentés de nouveaux jeux vidéo japonais. Le salon n’a plus la superbe qu’il avait autrefois, mais reste un rendez-vous important pour le jeu vidéo japonais.