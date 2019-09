Nous avons pu utiliser la Nintendo Switch Lite pendant un bref moment. Le temps de faire quelques photos et de vous livrer nos toutes premières impressions.

Nous avons eu l’occasion de prendre en main pendant quelques courtes minutes la Nintendo Switch Lite. Juste le temps de faire quelques photos de la petite console portable et de la comparer à sa cousine, la Nintendo Switch classique.

C’est également l’occasion de vous faire part de nos toutes premières impressions, à chaud, avant un essai plus poussé et complet du produit.

Le format parfait

Je dois avouer que dès que j’ai eu la Nintendo Switch Lite entre les mains, la Switch classique m’a paru vraiment énorme, alors que son format ne m’avait jamais dérangé auparavant. Comme quoi, tout est relatif.

Cette petite déclinaison de la console de Nintendo est extrêmement confortable dans les paumes et sous les doigts. On regrettera évidemment de ne pas pouvoir retirer les Joy-Con, ce qui ôte tout l’aspect hybride à la Switch Lite. Mais on pourra se consoler en signalant la grande légèreté de la console et sa taille parfaite pour les voyages.

L’autre bémol vient de l’écran. La diagonale de 5,5 pouces — plus petite que les 6,2 pouces du modèle originel — n’est en aucun cas un souci, mais c’est la colorimétrie qui m’a paru moins bien gérée. La dalle tire visiblement trop sur le bleu et les angles de vision ne paraissent pas excellents. Rien de bien grave heureusement, une fois plongé dans un jeu, on oublie assez rapidement ce problème.

Sur les points positifs, on notera surtout l’amélioration des gâchettes latérales de la Switch Lite qui ressortent plus et tombent donc plus agréablement sous chaque index. Certes, c’est peut-être un tantinet moins esthétique que sur la première Switch, mais le gain pratique compense cette mini-contrainte.

Il nous faudra évidemment passer plus de temps avec la Nintendo Switch Lite pour en évaluer l’expérience globale et surtout l’autonomie, mais ces quelques minutes avec la console portable étaient vraiment prometteuses.

Prix et disponibilité

La Nintendo Switch Lite sera commercialisée le 20 septembre prochain pour 199 euros après une période de précommande qui a déjà commencé.

Merci à Numerama pour nous avoir prêté ce modèle de Nintendo Switch Lite ! Découvrez leur test ici.

Galerie photo