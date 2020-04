Nintendo Switch : un nouveau service permet de personnaliser les Joy-Con au Japon

Après les séries limitées, Nintendo lance un programme de personnalisation de sa Switch, ou plutôt de ses Joy-Con. Dix coloris sont proposés pour façonner la console à l’envi. Pour le moment, le service n’est disponible qu’au Japon.

On connaît le savoir-faire des constructeurs de consoles pour allonger la durée de vie de leurs produits. Séries limitées, accessoires, packs, tout est bon pour relancer les ventes. D’ailleurs la série limitée Animal Crossing a fait quelques émules. Or, Nintendo lance un nouveau programme de personnalisation de sa Switch, pour le moment réservé aux consommateurs japonais.

Dix couleurs de Joy-Con

Le principe est très simple. Sur le site officiel japonais, les acheteurs peuvent choisir de personnaliser leurs Joy-Con parmi une palette de dix couleurs toutes plus flashy les unes que les autres (et oui, Nintendo) : vert, vert pomme, violet, bleu ciel, bleu nuit, orange, rose, rouge, fuschia et gris. Il est possible d’opter pour des coloris dépareillés et Nintendo propose en plus de choisir la couleur des dragonnes.

D’autres options de personnalisation sont disponibles. On peut par exemple choisir une microSD (de 32 à 512 Go) pour compléter les 32 Go de la console (dont 6,2 sont utilisés pour le système d’exploitation), acheter une sacoche de transport ou s’abonner à Switch Online.

Un service disponible en France ?

Pour le moment, seul le site officiel japonais propose ce service de personnalisation. Contacté par nos soins, Nintendo France indique n’avoir aucune information sur son arrivée dans l’Hexagone pour le moment.

Ce nouveau service débarque au Japon alors que Nintendo vient d’annoncer des difficultés de fabrication et d’approvisionnement de nouveaux modèles en raison du coronavirus. En France, l’entreprise a même pris la décision de fermer son service après-vente.

Avec 52 millions de consoles vendues dans le monde (1,9 millions de Switch Lite écoulées en octobre 2019), Nintendo fait un carton. Et ce nouveau service de personnalisation (s’il s’étend au reste du monde) pourrait donner un nouvel élan à sa poule aux œufs d’or. Alors que la PS5 et la Xbox Series X font la Une de l’actualité des jeux vidéo, Nintendo doit redoubler d’imagination pour garder sa bonne dynamique, une nouvelle console n’étant pas envisagée avant 2023. Même si, finalement, les cibles ne sont pas les mêmes.