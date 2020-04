Nintendo Switch et compte PayPal piratés : Nintendo enquête sur la situation

Nintendo est bien conscient du problème qui touche une partie de ses utilisateurs de la Switch. L'enquête est lancée.

Hier, nous vous mettions en garde concernant des problèmes de piratage rencontrés par des utilisateurs de Nintendo Switch avec un compte PayPal lié. Vous avez été nombreux à partager des témoignages en commentaires. Le problème ? Des connexions non voulues au compte Nintendo, et des dépenses ou des transferts de solde, parfois de plusieurs centaines d’euros, depuis le compte PayPal lié au compte Nintendo.

Voici la déclaration de Nintendo France que nous avons reçu sur le sujet :

On nous a signalé des accès non autorisés à des comptes Nintendo et nous enquêtons sur la situation.

Nous sommes donc déjà rassurés de voir la marque s’emparer du problème qui semble concerner de nombreux clients. Bien entendu, on aurait aimé en apprendre plus sur le problème en lui-même. En attendant d’en savoir plus, Nintendo recommande d’activer la vérification en deux étapes. C’est justement ce que l’on vous suggérerait dès hier, et il s’agit d’une très bonne pratique pour sécuriser ses comptes. Ce nouvel article est une nouvelle fois l’occasion de vous le conseiller.

La source du problème reste inconnue

On espère que la firme trouvera rapidement des explications à ce problème, et pourra surtout annoncer une correction de la faille. En effet, d’après de nombreux témoignages à travers le monde, il ne semble pas s’agir d’un simple piratage de masse à cause d’une autre base de données qui aurait été subtilisée pour un autre service. Plusieurs victimes utilisaient des mots de passe unique pour leur compte Nintendo.

Comme seuls des utilisateurs de Nintendo Switch sont touchés, PayPal semble pour le moment être hors de cause, même si c’est bien le lien entre les deux firmes qui semble permettre l’accès à ces dépenses de personnes malveillantes.