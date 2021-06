Nintendo Switch Pro : vous l’aimez déjà, mais voulez en savoir plus

Les fuites se multiplient autour d'une version améliorée de la Switch Pro. Cette dernière aurait une sortie 4K, un écran OLED 720p et un port Ethernet. Côté prix, exclusivités et performances cependant, on ne sait pas encore à quoi s'en tenir, or ces questions pourraient pencher dans la balance pour l'achat d'une future Switch Pro. Qu'en pensez-vous ?

Ces dernières semaines, les rumeurs concernant une future Nintendo Switch Pro, avec une sortie 4K, un écran OLED 720p et un écran plus grand se sont accumulées. On peut même dire que le calendrier s’accélère. Il se pourrait même que la future console de Nintendo soit annoncée juste avant l’E3 (qui démarre le 12 juin), pour une commercialisation entre septembre et novembre.

Pour aller plus loin

Nouvelles infos sur la Nintendo Switch Pro : meilleur dock, écran plus grand, port Ethernet

Des exclues pour la Switch Pro ?

Vendredi 28 mai, d’autres rumeurs évoquaient un nouveau dock avec des ports USB 3.0 et un port Ethernet. Mais dans les faits, Nintendo n’a pour l’heure confirmé presque aucune de ces rumeurs. Il s’agit pour l’heure de fuites provenant de fabricants de périphériques, qui travailleraient avec la firme japonaise.

Résultat, si on en sait déjà beaucoup sur la Nintendo Switch Pro, il reste encore énormément d’inconnues. Y aura-t-il des exclusivités à cette version améliorée ? On se doute que la réponse à cette question a dû occuper beaucoup de monde au sein de Nintendo. S’il y a des exclus, cela donne un vrai argument pour acheter la console, y compris auprès des propriétaires de la première Switch. Mais un tel choix signerait aussi une fin de partie pour la Switch actuelle. Et on voit difficilement Nintendo mettre fin à la formidable épopée des ventes de la Switch, qui a dépassé en février dernier les 80 millions de ventes.

Vous craqueriez pour la Nintendo Switch Pro ?

Autre point d’achoppement sur lequel nous n’avons pour l’heure aucune information tangible : les performances. On suppose bien sûr que le hardware de la Switch Pro devra être revu, ne serait-ce que pour y intégrer des pièces plus récentes, mais aussi parce que la Switch Pro devrait en principe adopter une sortie 4K, ce que les composants actuels ne seraient pas capable de supporter. Bien entendu, qui dit nouveaux composants pense prix revu à la hausse, mais nous ne savons pour le moment pas à quel prix big N souhaiterait vendre sa précieuse console hybride.

Avec tous ces éléments, nous avons donc voulu vous demander votre avis au sujet de la future Nintendo Switch Pro. Voici vos réponses.

À l’issue du sondage, vous êtes 37 % à attendre d’en savoir un peu plus sur le prix et les performances de prochaine console de Nintendo avant de vous décider, tandis que vous êtes 31,9 % à l’aimer d’avance. 8,1% d’entre vous mettent comme condition pour l’achat d’une Switch Pro la sortie de jeux exclusifs à la console. Nintendo semble donc ne pas s’être trompé : vous êtes plus de deux tiers à être plutôt favorable à une version plus puissante de la Switch. Seuls 17,7 % de nos lecteurs considèrent que leur Switch actuelle est suffisante, et un irréductible 5,3 % affirme ne pas céder aux sirènes du géant japonais à la casquette rouge.

Selon Romain Ducher les réponses « « Oui » et « oui si exclus » reviennent au même », car notre lecteur pense « que les jeux Switch actuels seront compatibles avec la Pro », mais qu’il « faudra obligatoirement une Pro pour certains jeux. »

Pour sa part, Manu pointe du doigt un problème bien connu de la première mouture de la Switch : l’usure des sticks de ses manettes. « J’achète s’ils ont enfin résolu le joycon drift. Sinon ça sera toujours sans moi », indique notre lecteur.