À 65 euros par mois, la Nissan Leaf devient une sacrée affaire… mais pas pour tout le monde

La Nissan Leaf rejoint la liste des voitures électriques éligibles au leasing social, mis en place par le gouvernement selon des conditions de ressources, avec un prix canon.

On le sait, la Nissan Leaf telle qu’on la connait actuellement, n’a plus long feu à faire. Elle sera remplacée dans deux ans par un tout nouveau modèle qui sera produit Angleterre, dans une Gigafactory flambant neuve près de Sunderland. Si la Leaf est arrivée dans le catalogue de Nissan dès 2010, la génération actuelle commence elle aussi un peu à dater puisqu’elle a débuté sa production fin 2017.

Pour autant, celle qui aura été l’une des pionnières de l’électrique « moderne » reste plus que jamais au cœur de l’actualité et attractive en rejoignant le club très fermé des véhicules qui sont éligibles au leasing social. Vous savez, ce super-bonus écologique mis en place par le gouvernement et qui est accordé selon des conditions de ressources. Alors certes, il ne s’adresse pas à tout le monde. Mais il n’empêche qu’il permet de mettre la main sur une Nissan Leaf 40 kWh neuve pour un tarif canon : 65 euros par mois, d’après un communiqué de la marque !

Un positionnement canon !

La liste des modèles éligibles au leasing social, promettant des loyers sous les 150 euros par mois, s’allonge donc avec la première voiture japonaise de la liste — qui en bénéficie grâce à sa fabrication en Angleterre, de quoi la rendre compatible avec le score environnemental mis en place cette année.

Et il faut bien avouer qu’à 65 euros par mois (le prix le plus bas pour la Leaf sans leasing social est de 99 euros/mois), la Nissan Leaf s’offre une place de choix parmi les modèles les plus accessibles de la liste ! Ce prix inclut 37 500 kilomètres sur 37 mois.

À titre de comparaison, une Renault Mégane E-Tech, de 40 kWh également mais pourtant plus petite que la Nissan, est proposée à 150 euros/mois. Il faudra aussi compter 149 euros par mois pour un Peugeot e-2008, il est vrai avec une batterie un peu plus grande (52 kWh).

Peugeot e-2008 // Source : Peugeot

Dans les mêmes prix que ceux de la Nissan Leaf, on trouve plutôt une Renault Twingo E-Tech Equilibre à 60 euros/mois (la finition Techno est à 80 euros/mois) ou la Fiat 500e berline 23,8 kWh à 79 euros/mois.

Rien d’une Nissan Leaf au rabais

Vous l’aurez compris, la Nissan Leaf se place plutôt très bien en termes de prix par rapport aux autres voitures éligibles au leasing social. D’autant mieux que pour le tarif de 65 euros par mois, vous aurez droit à une Leaf 40 kWh en finition Acenta qui n’a rien d’une voiture au rabais.

Alors, certes, son autonomie de 270 km (selon la norme WLTP) est loin d’être ce qui se fait de mieux actuellement. Certes, sa charge rapide est dépassée, avec une puissance maximale de 50 kW (le 20-80% se fait en une heure !) et un connecteur CHAdeMO presque obsolète — la norme européenne obligeant désormais une prise Combo CCS.

En revanche, pour ce qui est de la recharge chez soi, le chargeur de 6,6 kW est fourni avec prise Type 2, de quoi obtenir une charge complète en 7h30.

La finition Acenta de la Nissan Leaf proposée ici en revanche est plutôt bonne : jantes alliage de 16 pouces, régulateur de vitesse intelligent, six airbags frontaux/latéraux/rideaux, freinage d’urgence intelligent avec reconnaissance des piétons, climatisation automatique, essuie-glace automatiques, système audio Bluetooth…

Franchement, si ce ne sont les défauts liés à la recharge, cette Nissan Leaf à 65 euros par mois a tout d’une bonne affaire, notamment grâce à son équipement et son gabarit.

Les conditions du leasing social

Pour rappel, le leasing social est une sorte de super-bonus qui s’adresse aux acheteurs qui ont des conditions de ressource les plus faibles, permettant de rendre la voiture électrique au plus grand nombre. Voici les conditions exigées pour en profiter :

être majeur et être domicilié en France

avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros

justifier d’un lieu de travail à 15 km ou plus de son domicile et utiliser sa voiture pour s’y rendre ou effectuer plus de 8 000 km par an en voiture, dans le cadre de son activité professionnelle

Reste une question capitale : pourra-t-on réellement en profiter ? Le leasing social semble rencontrer un grand succès, et les 25 000 dossiers initialement prévus pour 2024 risquent de partir très vite. Reste que le gouvernement paraît ouvert à l’élargissement du nombre de bénéficiaires ; à suivre, donc. Le site du leasing social est à retrouver sur ce lien.