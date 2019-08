Une étude sur les différents constructeurs de smartphones et leur suivi de mises à jour d’Android montre que beaucoup sont de mauvais élèves. Quelques fabricants se démarquent quand même comme Huawei, Xiaomi, Samsung et surtout Nokia.

Quand on achète un smartphone, il ne faut jamais mettre de côté l’aspect des mises à jour. Avoir un appareil avec un suivi optimal peut grandement augmenter la durée de vie de votre meilleur ami (un chien ne peut pas vous faire jouer à Candy Crush).

C’est pour cela que des initiatives comme Android One sont à saluer. Mais la plupart des constructeurs proposent des appareils sans cette certification. Une étude de Counterpoint Research a classé les meilleurs élèves en termes de mise à jour de smartphones et c’est Nokia qui est le meilleur élève, et de loin.

96 % des appareils sous Android 9.0 Pie

Cette étude s’est penchée sur les 10 plus gros constructeurs de smartphones sous Android et leurs ventes depuis le troisième trimestre de 2018. Parmi ces marques, on compte Samsung, LG, Lenovo, Nokia, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo, Alcatel et Tecno.

Les pourcentages se basent sur la version actuelle présente à ce jour sur les smartphones vendus. Si un smartphone vendu en janvier 2019 était sous Android 8.0 Oreo, mais a été mis à jour depuis sur la version 9, il sera compté comme un smartphone sous Android 9.0 Pie.

Quand on regarde la répartition des versions d’Android installées sur les smartphones vendus, on remarque vite certains très mauvais élèves comme LG ou Alcatel dont seulement 16 et 14 % des appareils vendus étaient sous la dernière version de l’OS de Google, ne parlons pas de Tecno et de ses médiocres 5 %.

Sur ces 10 constructeurs, seuls 4 dépassent les 50 % : Huawei, Xiaomi, Samsung et Nokia. Ils les dépassent tous de loin. Les compatriotes chinois Huawei et Xiaomi pointent respectivement à 82 et 84 % tandis que Samsung monte à 89 %. Nokia est presque irréprochable et atteint un score monumental de 96 % !

Une nette baisse pour Samsung sur les mises à jour

Si l’on se concentre cette fois-ci sur tout le catalogue d’une marque et non plus sur les ventes d’il y a moins d’un an, Samsung et Huawei baissent drastiquement.

Un an après la sortie d’Android 9.0 Pie, seulement 23 % de tout le catalogue de Samsung a été mis à jour, pour 40 % chez Huawei. LG reste lui aussi un très mauvais élève avec 10 % de son catalogue seulement compatible.

Les bons élèves se nomment par exemple Lenovo qui a mis à jour 52 % de son catalogue ou Xiaomi et ses 62 %. Mais comme toujours, Nokia écrase cette compétition avec 94 % de son catalogue de smartphones mis à jour sur Android 9.0 Pie !

Des chiffres qu’on ne peut qu’applaudir alors que Google continue toujours d’avoir du mal à pousser les constructeurs de smartphones à mettre à jour régulièrement leurs produits. A quelques mois de la sortie d’Android 10, ce n’est pas très encourageant.