Nothing Phone (2) : son prix supposé le positionne comme le descendant de OnePlus

Nouvelle fuite autour du Nothing Phone (2), deuxième smartphone de la marque Nothing qui fait beaucoup parler d'elle. Alors que ce modèle serait présenté dans quelques semaines, son prix français a été révélé.

La marque Nothing nous a donné rendez-vous le 11 juillet 2023 pour la présentation du successeur du Nothing Phone (1). Un smartphone haut de gamme qui devrait logiquement sortir en France et l’on se convainc d’autant plus que le leaker billbil-kun, réputé fiable, a dévoilé les prix français du Nothing Phone (2).

Un Nothing Phone (2) vraiment plus cher que le Phone (1)

Voici les prix français du Nothing Phone (2), qui sera disponible dans les coloris blanc et noir :

Version avec 256 Go de stockage : 729 euros ;

Version avec 512 Go de stockage : 849 euros.

Pour rappel, le Nothing Phone (1) avait été lancé au prix de 469 euros en France. Cette forte augmentation du prix s’explique en fait par une montée en gamme du smartphone. Plus qu’une itération, le Nothing Phone (2) serait une évolution premium du premier modèle, sorti il y a près d’un an.

Nothing monte en gamme sur le marché des smartphones

Une évolution affichée et assumée par Nothing. Si l’on ne connaît presque rien des caractéristiques de la fiche technique, on sait que le SoC sera le modèle Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Le smartphone a fait l’objet de plusieurs fuites qui se sont intensifiées ces dernières semaines. La batterie pourrait avoir une capacité de 4700 mAh, et on aurait droit à 12 Go de RAM.

Mais selon l’un des cofondateurs de la marque, le design récemment révélé par OnLeaks serait faux. Pour en avoir le cœur net, il faudra patienter jusqu’au 11 juillet.

Autre changement important : l’arrivée du Nothing Phone (2) sera synonyme de l’arrivée de Nothing OS 2.0, l’interface maison de la marque, reprenant les forces d’Android stock, en ajoutant des améliorations utiles.

