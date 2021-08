GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 19 août 2021

Nvidia a livré les premiers jeux qui font leur apparition au catalogue du service de cloud gaming GeForce Now en août. A Plague Tale : Innocence peut ainsi être joué partout, mais aussi les fraîchement arrivés comme Grime, Humankind ou encore King's Bounty II.

Comme chaque mois, Nvidia dévoile la liste des nouveaux jeux qui sont désormais compatibles avec son service de cloud gaming GeForce Now. Ils seront 34 en ce mois d’août. Et ça a commencé très fort en début de mois avec une première salve de titres disponibles sur Steam ou l’Epic Games Store dont A Plague : Innocence qui est offert sur l’Epic Games Store.

Au menu du mois également, des jeux qui arrivent dès leur sortie, comme le RPG GRIME et ses armes vivantes (disponible depuis le 2 août), King’s Bounty II (24 août), Humankind (17 août) et NARAKA : BLADEPOINT (12 août).

Les mises à jour des jeux comme Apex Legends : Emergence et Rainbow Six Siege : Chimera sont également accessibles en cloud si vous les avez ajoutés à vos comptes.

Les nouveaux jeux d’août 2021

Le 05/08/2021

Le 12/08/2021

City of Gangsters (sur Steam, le 9 août)

Car Mechanic Simulator 2021 (sur Steam, le 11 août)

NARAKA : BLADEPOINT (Steam et Epic Games Store, 11 août)

Faraday Protocol (sur Steam, le 12 août)

Voidtrain (Epic Games Store, le 12 août)

428 Shibuya Scramble (Steam)

Blood of Steel (Steam)

DARIUSBURST Chronicle Saviours (Steam)

Hello Neighbor (Steam et Epic Games Store)

Hello Neighbor : Hide and Seek (Steam et Epic Games Store)

RimWorld (Epic Games Store)

Le 19/08/2021

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, il faut les posséder dans les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les appeler depuis le client Nvidia pour jouer en streaming via le cloud.

