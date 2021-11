En attendant l’arrivée de Farming Simulator 22, le service de cloud gaming GeForce Now s’enrichit de nouveaux jeux cette semaine, dont Ghostrunner et Fate Seeker II.

Comme chaque jeudi, GeForce Now a dévoilé sa liste des jeux ajoutés au service de cloud gaming. Pour poursuivre novembre, Nvidia met le paquet cette semaine avec huit nouveaux titres ajoutés au catalogue.

Au total, Nvidia a promis pas moins de 17 jeux ajoutés tout au long du mois. La troisième semaine est plutôt de qualité avec les ajouts de Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition, la franchise qui fête ses 14 ans ce mois-ci, World of Tanks ou encore Myth of Empires. Le jeu de guerre bac à sable multijoueur a été lancé en early access sur Steam.

Pour rappel, Nvidia a lancé un tout nouvel abonnement ultra-puissant baptisé GeForce Now RTX 3080 avec des définitions plus élevées (jusqu’à 1440p sur PC et Mac) et un nombre d’images par seconde plus important (120 FPS sur PC, Mac et Android). Il est désormais possible de s’inscrire pour pouvoir en profiter à l’ouverture des serveurs qui se fait progressivement à travers le monde.

Et à tous ses nouveaux abonnés GeForce Now RTX 3080, le service offre Crysis Remastered, qu’ils aient déjà précommandé leur abonnement ou qu’ils aient l’intention de le faire.

Les nouveaux jeux de novembre 2021

Dès le 25 novembre :

Dès le 18 novembre

Combat Mission Cold War (Steam)

The Last Stand: Aftermath (Steam)

Myth of Empires (Steam)

Icarus (Steam, WE beta le 19 novembre)

Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition (Ubisoft Connect)

Core (Epic Games Store)

World of Tanks (Steam)

Lost Words: Beyond the Page (Steam)

Le 4 novembre

Recipe For Disaster (Steam)

Let’s Build a Zoo (Steam et Epic Games Store)

Age of Darkness: Final Stand (Steam)

Road Redemption (Steam)

A venir aussi en novembre :

Bakery Simulator (Steam)

Bright Memory: Infinite (Steam)

Epic Chef (Steam)

Farming Simulator 22 (Steam et Epic Games Store)

MapleStory (Steam)

Severed Steel (Steam)

STORY OF SEASON: Pioneers of Olive Town (Steam)

Tale of Immortal (Steam)

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir y jouer depuis le client Nvidia en streaming via le cloud.

