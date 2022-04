Nvidia GeForce 4000 : Ada Lovelace devrait faire une croix sur le PCI Express 5

La prochaine génération de cartes graphiques n'utiliserait finalement pas le PCI Express 5.0. Un choix logique compte tenu du support limité de cette technologie.

Les mois défilent et la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia approche. Fini Ampere, les GeForce RTX 4000 feront appel à la nouvelle architecture Ada Lovelace dédiée au grand public et plus précisément aux jeux vidéo. Cette nouvelle génération promet de battre de nouveaux records de puissance et de vite nous faire oublier les GeForce RTX 3000 qui ont été si difficiles à trouver pendant de longs mois.

La période est propice aux rumeurs et aux fuites. La dernière en date concerne le protocole de transferts et d’alimentation utilisé par Nvidia.

Le PCI Express 4.0 est trop important

D’après le compte Kopite7kimi, plutôt réputé quand il s’agit des prochains produits Nvidia, les GeForce RTX 4000 devraient continuer d’utiliser le PCI Express 4.0. Depuis le lancement des processeurs Alder Lake (Intel Core de 12e génération), Intel gère pourtant le tout nouveau PCI Express 5.0 sur sa plateforme. Cette nouvelle interface promet jusqu’à 128 Go/s de bande passante contre 64 Go/s pour le PCI Express 4.0. C’est ce que Nvidia avait mis en avant en dévoilant Hopper, son premier GPU compatible PCI Express 5.0 pour les professionnels.

Malheureusement, le PCI Express 5.0 n’est pas encore géré par la plateforme d’AMD. Cela devrait être le cas d’ici à la fin de l’année avec l’arrivée des Ryzen 7000 et de la plateforme AM5, mais on peut supposer que le niveau d’adoption sera bien trop faible.

On peut tout de même raisonnablement imaginer que les prochaines GeForce RTX 4000 prendront en charge l’interface d’alimentation ATX 3.0 / PCI Express 5.0. Il s’agit d’un nouveau connecteur à 16 pin qui permet à la carte graphique de recevoir jusqu’à 600W de l’alimentation du PC. Si l’on en croit les fuites autour de la RTX 4090, elle en aura bien besoin.

