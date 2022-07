Nvidia GeForce Now va bientôt proposer du 120 Hz sur tous les smartphones Android compatibles

Nvidia GeForce Now devrait rapidement offrir un affichage 120 Hz pour tous les smartphones Android compatibles. L'entreprise a annoncé l'arrivée de cette possibilité liée à son forfait RTX 3080. Rien à signaler encore du côté d'iOS.

On en prend plein les yeux en ce moment chez GeForce Now. Après être passé à la 4K sur PC et Mac au mois de mai, le service de cloud gaming proposera sous peu de profiter d’un affichage à 120 images par seconde sur tous les smartphones Android disposant d’un taux de rafraîchissement compatible.

Une compatibilité 120 Hz étendue à tous les smartphones Android compatibles

C’est ce qu’a annoncé Stephenie Ngo, porte-parole de Nvidia au média The Verge. L’annonce de cet ajout remonte au mois dernier et son implémentation devrait être effective cette semaine selon la représentante. Un taux de rafraîchissement plus élevé rendra les parties plus agréables et plus fluides qu’auparavant sur smartphone.

Jusqu’ici, seule une quantité limitée d’appareils de Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi et Asus étaient compatibles avec cette fonctionnalité. Désormais, celle-ci fonctionnera sur n’importe quel appareil compatible. Néanmoins, pour accéder à ce niveau d’affichage, il faudra disposer de l’abonnement à 20 euros par mois qui offre le niveau de puissance le plus élevé avec l’équivalent d’une RTX 3080. Le niveau prioritaire reste quant à lui bloqué à 60 images/seconde.

Rien du côté d’iOS pour l’instant

Pas de signe en revanche d’une future compatibilité avec les iPhone d’Apple. iOS restreint actuellement l’utilisation de GeForce à sa forme d’application web ce qui ne devrait pas simplifier la tâche des développeurs.

Nvidia propose aussi maintenant une nouvelle récompense sur le jeu Fortnite pour les joueurs qui y joueront via sa plateforme avant le 4 août prochain : la pioche Dish-Stroyer. Cet objet qui arrivera le 11 août prochain sera octroyé aux joueurs ayant joué au jeu sur la période.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.