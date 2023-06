GeForce Now : 10 nouveaux jeux débarquent dont une légende du jeu de stratégie

Avec la dernière mise à jour de GeForce Now, Nvidia renforce encore son catalogue de titres compatibles. Cette semaine, on a le droit au troisième épisode d'Age of Empires en édition "Definitive" et aux derniers jeux des licences Alien et Rainbow Six.

Le GFN Thursday de cette semaine vient d’arriver et avec lui la confirmation des titres qui seront disponibles cette semaine après avoir annoncé leurs arrivées en début de mois sans plus de précisions.

10 nouveaux titres sont au programme dans les jours à venir et dans le lot, on retient surtout trois titres d’envergure : Age of Empire III Definitive Edition, Aliens: Dark Descent et Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, tous disponibles via leurs versions Steam. Pour AOE III DE, il rejoint le quatrième épisode de la série débarquée il y a quelques jours sur le service, les autres (AOE I et II) devaient arriver vers la fin du mois.

Les nouveaux jeux disponibles cette semaine sur GeForce Now

Aliens: Dark Descent ( Steam , 20 juin)

Trepang2 (New release on Steam , 21 juin)

Forever Skies (New release on Steam , 22 juin)

Age of Empires III: Definitive Edition ( Steam )

A.V.A Global ( Steam )

Bloons TD 6 ( Steam )

Conqueror’s Blade ( Steam )

Layers of Fear ( Steam )

Park Beyond ( Steam )

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ( Steam )

Pour rappel, GeForce Now possède trois offres :

Gratuit : 1 h par session + Accès non prioritaire ;

Prioritaire : 6 h par session + Accès prioritaire + 1080p 60 fps + RTX ON (49,99 euros pour 6 mois ou 9,99 euros pour un mois) ;

Ultime : 8 h par session + Accès exclusif + 4K 120 fps + RTX 4080 + RTX ON (99,99 euros pour 6 mois ou 19,99 euros pour un mois).

