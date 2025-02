Nvidia met un gros coup de frein aux expéditions de RTX 4060 : si vous en voulez une, c’est maintenant

On le pressentait, ça se confirme, la RTX 4060 vit ses dernières heures sur le marché. Pour préparer l’arrivée des RTX 5060 chez les revendeurs, Nvidia met un sérieux coup de frein aux ultimes expéditions de son ancien modèle milieu de gamme.

Les RTX 4060 sont en passe de tirer leur révérence // Source : Nvidia

Les RTX 4060 (et vraisemblablement aussi les RTX 4060 Ti) vont commencer à tirer leur révérence. Alors que les RTX 5060 / 5060 Ti se profilent à l’horizon, on apprend que Nvidia met un sérieux coup de frein aux expéditions de ses anciennes cartes graphiques milieu de gamme.

De multiples rumeurs évoquent en effet une baisse notable de l’approvisionnement en RTX 4060. On découvrait également, il y a peu, que la firme aurait prévu de mettre fin aux livraisons de ces références sur le premier trimestre 2025… et c’est précisément dans ce contexte que de nouvelles informations viennent à nous.

Les RTX 4060, c’est (presque) fini

Selon un utilisateur des forums du site IT Home, Nvidia aurait désormais commencé à réduire « drastiquement » les expéditions de RTX 4060, et pas qu’un peu : -60% par rapport au premier trimestre 2024. Un signe qui ne trompe pas.

Notons que ce leaker avait vu juste, il y a quelques semaines, quant à la disparition des RTX 4070 du marché. De quoi apporter du crédit à ces nouvelles rumeurs.

Dans l’immédiat, les RTX 4060 / 4060 Ti restent néanmoins disponibles chez les principaux revendeurs, mais en quantités plus limitées que par le passé. Si la baisse de 60% des expéditions se confirme, les deux cartes risquent néanmoins de disparaître assez vite des marketplaces.

Cela devrait d’ailleurs conduire à une hausse des prix sur les dernières semaines de leur commercialisation… avant épuisement complet des stocks. En clair, si vous aviez dans l’idée d’acheter une RTX 4060, faites-le sans trop procrastiner.

Ces puces s’avèrent d’ailleurs attrayantes, encore maintenant, notamment de par leur prix contenu (300 à 400 euros suivant les modèles) et leur consommation raisonnable. On sait d’ores et déjà que les RTX 5060 seront légèrement plus chères et consommeront plus d’énergie.