GeForce RTX 3070 et 3080 : Nvidia promet de « ne pas décevoir » à la GTC

Nvidia a dévoilé ses résultats trimestriels et en a profité pour teasé un peu la GPU Tech Conference (GTU) 2020. Selon Jensen Huang, « vous ne serez pas déçus ».

En 2019, Nvidia a lancé les GeForce RTX Super, une amélioration des GeForce RTX 2060, 2070 et 2080 de 2018. Malgré les améliorations, celles-ci restaient sur l’architecture Turing et si l’évolution a permis à la firme de Santa Clara de rivaliser avec les derniers GPU d’AMD sur l’année, le rachat pour ceux qui avaient déjà une RTX 20xx était plus que dispensable.

Ampere de famille

Cette année, on attend donc de la nouvelle famille de cartes graphiques de Nvidia un peu plus de renouveau, et il devrait bien arriver puisque les GeForce RTX 3070 et 3080 (Ti) devraient reposer sur l’architecture Ampere. Cette nouvelle architecture devrait notamment passer d’une gravure de 12 nm à une gravure à 7 nm, pour une bien meilleure efficience.

Cela devrait permettre à Nvidia d’accélérer ses fréquences d’horloge et de gagner en efficacité énergétique. Pour les utilisateurs, cela devrait bien évidemment se traduire par un bond significatif des performances.

Rendez-vous à la GTC 2020 ?

Lors de la révélation du bilan financier de Nvidia du quatrième trimestre 2019 (spoiler : Nvidia va très bien), Jensen Huang, le CEO de l’entreprise, en a profité pour faire saliver les journalistes et autres actionnaires en promettant de grandes choses pour le mois prochain.

Nous parlerons beaucoup plus de ces tendances clés et d’autres choses encore lors de la conférence GTC du mois prochain à San Jose. Vous ne serez pas déçus.[/quote_large]

Wccftech note qu’un premier GPU Ampere a été certifié par l’EEC. Il n’est donc pas impossible que l’on voie apparaître un nouveau produit dès le mois prochain.

Pour autant, cela ne veut pas dire que l’on verra immédiatement des GPU grand public. En 2018, Nvidia avait annoncé sa nouvelle architecture (Turing), ainsi que des cartes Quadro RTX, pensées pour des stations de travail. Les GeForce RTX n’avaient été dévoilées que quelques jours plus tard. Espérons que nous ne serons pas déçus…