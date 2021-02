Oculus Quest 2 : le multicompte et le partage d’app arrivent en attendant le 120 Hz

Promis de longue date par Facebook, le multicompte utilisateurs arrive enfin sur le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2. Il sera possible d’ajouter jusqu’à trois comptes supplémentaires et de partager des applications. Mais il faudra toujours disposer d’un compte Facebook chacun pour en profiter.

L’Oculus Quest 2 est la nouvelle petite perle matérielle de Facebook et le réseau social l’a bien compris. Alors, la firme de Mark Zuckerberg s’attache à offrir aux casques de réalité virtuelle un maximum d’amélioration rapidement.

Après avoir pu profiter d’un affichage de meilleure qualité avec un taux de rafraîchissement passé en prime de 60 à 90 Hz, l’Oculus Quest 2 continue d’améliorer ses possibilités fonctionnelles en parallèle. Comme promis par le patron de Facebook, le casque va enfin pouvoir profiter du multicompte. Fini de voir vos amis ou les autres membres de la famille pouvoir accéder à votre liste de contacts et toutes vos informations personnelles en voulant basculer dans une autre réalité.

Partager vos achats entre utilisateurs

Désormais, il sera possible d’ajouter jusqu’à trois comptes utilisateurs supplémentaires en plus du compte principal qui devient administrateur du casque. Il faudra cependant que chaque nouvel utilisateur renseigne son compte Facebook pour pouvoir se connecter et configurer ses paramètres, comme cela va devenir la norme avec le casque maison, faisant grincer des dents certains joueurs. Mais il obtiendra alors sa propre liste d’amis, ses applications et sauvegardes de jeux.

Autre avantage à l’arrivée du multicompte : pas besoin d’acheter ou télécharger à nouveau les applications déjà existantes sur le compte initial. Il est possible de partager les apps de celui-ci avec les nouveaux venus, que ce soit les jeux payants ou gratuits, à condition que l’utilisateur principal ait défini les applications qui peuvent l’être. Mais il ne semble pas possible de partager les sauvegardes d’un utilisateur à l’autre, ni les achats d’un second compte vers le premier ou les autres.

Et le partage d’apps s’effectue sur un même appareil seulement. Si le second compte est connecté à un autre casque, il ne peut plus utiliser les applications partagées.

Facebook a indiqué que le multicompte était en cours de déploiement sur le Quest 2, mais la première génération du casque autonome pourrait également en profiter par la suite.

Du 120 Hz à venir

En début de semaine, une autre bonne nouvelle est venue d’Andrew Bosworth, le vice-président de Facebook Reality Labs. Ce dernier a laissé entendre que le Quest 2 pourrait prochainement être mis à jour pour voir son taux de rafraîchissement monter jusqu’à 120 Hz, a repéré le site Realite-Virtuelle.

Interrogé sur la question lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, Bosworth s’est certes contenté d’un pouce en l’air à la demande d’un internaute. Mais une réaction qui en dit long sur la future évolution du casque autonome. Si le Quest 2 venait à passer d’une fréquence de 90 Hz déjà très agréable à un 120 Hz optimal, il rivaliserait ainsi avec le Valve Index, un casque techniquement et financièrement plus élevé. Cela rendrait surtout l’affichage déjà bon du casque de Facebook (1832 x 1920 pixels par œil) encore plus fidèle, immersif et fluide pour les expériences en réalité virtuelle.

Cela ferait aussi le bonheur de tous ceux qui, via le câble Oculus Link, raccordent leur casque VR à un PC et pourront profiter pleinement des jeux les plus gourmands.