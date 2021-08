OnePlus songerait à lancer des Buds Pro Lite avec réduction de bruit active

OnePlus pourrait lancer une version allégée de ses OnePlus Buds Pro, tout en conservant la réduction de bruit active.

De nombreux constructeurs proposent des écouteurs sans-fil autour des 100 euros. On peut citer les Huawei Freebuds 4, les Google Pixel Buds A, ou encore les ear (1) de la toute nouvelle marque Nothing.

De quoi donner des idées à OnePlus, qui vient tout juste de sortir ses OnePlus Buds Pro, vendus 149 euros. À en croire le leaker Max Jambor, toujours bien informé concernant les projets OnePlus, la marque préparerait un nouveau modèle d’écouteurs Bluetooth pour compléter sa gamme.

1+ is working on a new – lower priced – pair of headphones with ANC. Some sort of Lite edition of the Buds Pro

I really like the Buds Pro so I am curious what those cheaper ones have to offer

— Max Jambor (@MaxJmb) August 30, 2021