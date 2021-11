OnePlus 10 Pro : on en sait plus sur l’appareil photo estampillé Hasselblad

OnLeaks corrobore plusieurs éléments de la fiche technique du OnePlus 10 Pro et permet notamment de clarifier certaines choses à savoir sur l'appareil photo du smartphone.

Nous connaissons déjà quelques informations sur le OnePlus 10 Pro — et beaucoup moins sur le OnePlus 10 classique. Déjà à l’origine de plusieurs rendus 3D de haute qualité basés sur des plans CAD, le réputé leaker OnLeaks vient frapper une nouvelle fois. Cette fois-ci, et en collaboration avec le site 91Mobiles, il détaille un peu plus la fiche technique du flagship attendu en 2022.

En soi, OnLeaks vient surtout corroborer certaines informations techniques sur lesquelles le doute n’était pas vraiment permis. Il est donc question d’un écran de 6,7 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le futur SoC de Qualcomm premium, le Snapdragon 8 Gen 1, serait aussi intégré et soutenu par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et un espace de stockage UFS 3.1 de 128 ou 256 Go. Une batterie de 5000 mAh et une certification d’étanchéité IP68 sont aussi évoquées.

Un peu de détails sur la partie photo du OnePlus 10 Pro

La partie photo cependant faisait plus de mystère, peu d’informations crédibles avaient circulé à ce sujet. Le leaker français vient corriger le tir en prédisant un triple capteur photo au dos pour des définitions de 48, 50 et 8 mégapixels. Rappelons que OnePlus a signé un partenariat sur plusieurs années avec le spécialiste de la photo Hasseblad qui ne manquera pas d’estampiller son logo sur le module arrière du OnePlus 10 Pro.

Pour rappel, le OnePlus 9 Pro l’année dernière embarquait quatre caméras : un grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif x3,3 de 8 Mpx et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Son successeur le OnePlus 10 Pro reprendrait donc presque la même formule selon OnLeaks et 91Mobiles, mais en se débarrassant du monochrome peu convaincant et très gadget, ainsi qu’en se dotant d’un matériel de nouvelle génération certainement.

Notez que, dans un premier temps, le leaker mentionnait un zoom x5 pour le OnePlus 10 Pro. Il semble revenir sur ses propos. En outre, il serait aussi question d’un capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies.

Et toujours pas de trace du OnePlus 10

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro devrait être présenté en Chine en janvier ou en février 2022 avant de débarquer dans le reste du monde en avril. Quant au OnePlus 10 classique, on commence de plus en plus à se demander s’il existe vraiment tant aucune information ne filtre le concernant. Peut-être est-il une victime de la pénurie de composants ou qu’il n’a pas été jugé indispensable concevoir par le constructeur.

