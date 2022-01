MKBHD a testé le OnePlus 10 Pro : son avis sur la photo

En attendant la sortie internationale du OnePlus 10 Pro, le plus connu des YouTubeurs Tech a testé la version chinoise du téléphone et nous livre un avis complet et détaillé.

Mi-janvier, OnePlus a officialisé le OnePlus 10 Pro en Chine. Le nouveau fleuron de la marque n’a pas encore eu droit à son « big reveal » international et un voile plane toujours sur la partie logicielle du téléphone, mais certains ont déjà eu l’occasion de poser les mains sur cette version asiatique du téléphone. C’est le cas notamment de XDA, mais aussi de MKBHD, le plus connu et surement le plus sérieux des Youtubeurs high-tech au monde. Écoutons ce qu’il a à nous en dire.

Le même design, avec une touche Galaxy

Avant de nous intéresser au point le plus attendu de cette vidéo — la photo –, faisons d’abord avec Marques Brownlee le tour du propriétaire. Sans surprise, le OnePlus 10 Pro ressemble presque en tous points au OnePlus 9 Pro, jusqu’à son tiroir à carte SIM étanchéifié rappelant que s’il ne dispose pas de certification IP68 officielle, le OnePlus 10 Pro devrait tout de même résister aux intempéries.

« C’est un design plutôt réussi », annonce le YouTubeur, téléphone en main, « grand, mais pas TROP grand »… Le plus grand changement étant l’agencement des appareils photo, avec ici une grande inspiration à chercher du côté des Galaxy S20. MKBHD précise néanmoins que Samsung réussit mieux l’exercice qui « semble plus intentionnel ». Notamment parce que son bloc photo englobant tout le coin semble plus intégré au design, mais aussi parce que la transition entre le dos mat et le bloc photo glossy s’avère plus marqué chez OnePlus. Sans compter l’effet « plaque de cuisson »…

Du côté des performances, le Snapdragon 8 Gen 1 est à l’honneur et remplit son office, mais à défaut d’avoir une partie logicielle internationale, le YouTubeur ne l’a pas utilisé en tant que smartphone quotidien pour s’en faire une réelle idée.

L’avis de MKBHD sur la photo du OnePlus 10 Pro

Intéressons-nous donc plutôt à l’avis du YouTubeur sur la partie photo du OnePlus 10 Pro. Rappelons qu’on retrouve le même capteur principal de 48 Mégapixels, le même téléphoto 3,3x de 8 Mégapixels et un nouvel ultra grand-angle de 150°. OnePlus n’a pas précisé si des changements ont été apportés au niveau des lentilles de ces modules ou au niveau du traitement logiciel.

« La qualité des images est toujours plutôt bonne », indique Marques Brownlee, « il fait de jolis clichés à la lumière du jour et le grand capteur donne une profondeur de champ réduite et un bon détourage des sujets rapprochés ». De plus, « tout ce qui se trouve au centre du cadre affiche de très bons détails et beaucoup de finesse » et « les couleurs et la plage dynamique sont toujours bonnes et ne sont pas surtraitées, sans être supérieures à la normale ».

Du côté de l’ultra grand-angle en revanche, les couleurs sont très différentes de celles du capteur principal et les photos ne sont « définitivement pas aussi précises ».

Grand-angle du OnePlus 10 Pro // Source : MKBHD Ultra grand-angle du OnePlus 10 Pro // Source : MKBHD

Le YouTubeur note également que la vitesse d’obturation n’est « pas très rapide », ce qui fait que vous devrez rester immobile et prendre des photos de sujets immobiles pour réussir vos photos. Dommage pour les enfants ou les animaux qui vont souvent être flous, notamment en basse lumière.

On trouve également quelques modes intéressants, comme le mode Hasselblad (qui n’est en réalité qu’un filtre) ou le mode ultra grand-angle à 150° qui déforme un peu l’image, mais permet de profiter d’un champ de vision très élargi.

Pour aller plus loin

Smartphones OnePlus : bien comprendre la gamme pour mieux choisir

La conclusion de Marques Brownlee est qu’il n’y a « pas une grosse différence au niveau de l’appareil photo… si vous n’étiez pas convaincus du téléphone de l’année dernière, celui-ci ne changera pas votre opinion ».

L’autonomie comme nouveauté

Vous l’aurez compris, la nouveauté n’est donc pas à trouver du côté de la photo, mais plutôt de la batterie. Avec sa batterie de 5000 mAh et son chargeur de 80 W, le OnePlus 10 Pro fait des miracles. Dommage que le bloc secteur fasse machine arrière et revienne à de l’USB-A alors que celui des OnePlus 9 proposait de l’USB-C.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ne reste maintenant plus qu’à attendre que le OnePlus 10 Pro soit disponible en dehors de Chine pour l’essayer nous-mêmes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.