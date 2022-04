OnePlus Nord 2T : son module photo risque de diviser

Un rendu du design de ce qui serait le OnePlus Nord 2T est apparu via un leak sur Twitter et nous propose de découvrir plus en détail un module photo au design assez particulier.

OnePlus prend des choix plutôt surprenants en ce moment. Après avoir sorti le 31 mars son nouveau OnePlus 10 Pro sans son habituelle version « standard », voici que fuite le design de celui qui devrait être en apparence le successeur du OnePlus Nord 2 : le OnePlus Nord 2T.

L’image nous vient du compte Twitter de Yogesh Bar, un rédacteur de 91Mobiles et du site Onsitego. On remarque tout de suite à la vue de ce design quelques changements esthétiques au niveau du module photo arrière que nous avions déjà eu l’occasion de rencontrer. Selon la source, OnePlus ne changerait pas d’optiques, mais modifierait l’aspect de ses capteurs pour avoir un module arrière différent du précédent.

La marque aborderait donc cette fois-ci un design avec deux cercles, l’un d’eux accueillant le capteur principal 50 Mpx, tandis que l’autre logerait la caméra ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi que le capteur monochrome de 2 Mpx.

On peut également voir que l’agencement du flash semble bouger un peu lui aussi avec une disposition semblable à ce que peut faire Realme sur son GT 2 Pro, une marque cousine de OnePlus.

Un design qui risque de diviser

Le choix le plus étrange ici, au-delà de l’espace vide que laisse cette disposition, est celui de l’asymétrie des capteurs. Avoir un design quelque peu différenciant peut aider à l’identification de la marque, mais là, on peut dire que le design est assez incongru pour ne pas dire polarisant. On aime ou on n’aime pas.

Nous savons que OnePlus réserve certains de ses modèles à certains marchés. Si ce smartphone venait à arriver chez nous, la marque reprendrait donc sa stratégie de déclinaison de smartphone sous la dénomination T qu’il avait laissé de côté (du moins pour l’Europe) après le lancement de la Series OnePlus 9. Il sera intéressant de voir si ce smartphone conservera le rapport qualité-prix assez efficace qui faisait l’attrait de son prédécesseur.

Ce OnePlus Nord 2T devrait être lancé avec un nouveau SoC Mediatek, le Dimensity 1300, une puissance de charge qui passerait à 80W tout comme son grand frère, le OnePlus 10 Pro et un écran 90 Hz semblable au modèle précédent.

