OnePlus préparerait une nouvelle montre connectée malgré un premier modèle reçu froidement

Selon le leaker indien Mukul Sharma, OnePlus travaillerait au lancement d'une nouvelle montre connectée OnePlus Watch 2, mais également sur deux nouvelles paires d'écouteurs sans fil et un bracelet connecté.

Alors que la première montre connectée de OnePlus, la OnePlus Watch, était attendue avec entrain il y a un peu plus d’un an, c’est peu dire que les retours ont été largement critiques. La montre de OnePlus était considérée par beaucoup comme guère plus qu’un simple bracelet connecté, sans réelles fonctionnalités intelligentes et avec un système RTOS qui ne permet pas l’installation d’applications tierces.

Il semble que cela n’ait pas refroidi les ardeurs du constructeur chinois. D’après les informations du leaker Mukul Sharma, rapportées par le site Android Police, OnePlus travaillerait sur une nouvelle montre connectée, mais également sur un bracelet connecté et de nouveaux écouteurs sans fil.

[Exclusive] Two new OnePlus TWS are coming soon to India.

1 OnePlus Nord-branded TWS and

1 OnePlus TWS

Expect the launch to happen alongside a couple of upcoming OnePlus smartphones in Q3.

Furthermore, OnePlus Watch 2 and Band 2 are also lined up.

Feel free to retweet.#OnePlus — Mukul Sharma (@stufflistings) June 24, 2022

Dans un tweet mis en ligne vendredi, le leaker indien fait le point sur les futurs produits attendus du côté de OnePlus pour les montres, bracelets et écouteurs sans fil. Selon lui, on peut s’attendre au lancement de deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil dès le troisième trimestre, donc avant le mois de septembre. « Par ailleurs, les OnePlus Watch 2 et Band 2 sont également dans les tuyaux », indique-t-il.

Des caractéristiques encore inconnues

On ignore cependant encore tout des caractéristiques de ces futurs smartwatch et smartband prévus chez OnePlus. On peut ainsi imaginer que OnePlus choisisse d’adopter le nouveau système Wear OS 3 de Google en lieu et place de RTOS. Néanmoins, le système RTOS, s’il est bien plus rigide que la plateforme de Google en matière de parc applicatif, présente l’avantage de proposer des montres connectées avec une bien meilleure autonomie. Il en va de même pour le bracelet connecté de OnePlus. Le premier modèle de la marque, le OnePlus Band, avait été lancé en janvier 2021. On ignore encore comment le constructeur compte innover avec une nouvelle version.

Aux côtés de ces deux appareils pour le poignet, OnePlus préparerait donc deux paires d’écouteurs sans fil dont la sortie en Inde serait prévue pour cet été. Après les OnePlus Nord Buds, une seconde paire serait prévue pour intégrer la gamme « Nord », plus accessible, de la marque. On ignore encore quel positionnement adoptera la seconde paire d’écouteurs true wireless.

On devrait en savoir plus sur les ambitions de OnePlus dans le domaine des écouteurs, bracelets et montres connectées dans les prochains mois. Selon Mukul Sharma, ces annonces sont attendues « aux côtés d’autres smartphones OnePlus ». Les produits pourraient donc être dévoilés officiellement au moment de la présentation du futur OnePlus 10T, attendu d’ici à cet automne.

