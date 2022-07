OnePlus confirme le stockage et la RAM du OnePlus 10T, qui arrive bientôt

OnePlus prévoit de dévoiler officiellement son 10T ce 3 août. Pour faire patienter ses fans et conserver la « hype », la marque officialise certaines caractéristiques de son futur « flagship », notamment le stockage et la RAM.

Il y a quelques jours, OnePlus a donné rendez-vous le 3 août pour découvrir OxygenOS 13 ainsi que son 10T. Plus récemment, OnePlus India a confirmé certains points de la fiche technique de ce smartphone qui se fait attendre.

La page de OnePlus dédiée au lancement du 10T sur son site indien précise que le OnePlus 10T aura 256 Go de stockage et 16 Go de RAM. Selon le compte Twitter du constructeur, cette quantité de mémoire vive permettrait d’ouvrir 35 applications simultanément. Cependant, comme le fait remarquer GSMArena, le site indique que « plus de 30 applications » peuvent être ouvertes « sans effort ».

Parmi les autres caractéristiques officialisées, il y a le taux de rafraîchissement de l’écran, qui sera de 120 Hz. Le poinçon qui accueillera la caméra sera positionné au milieu de l’écran et OnePlus parle d’un « système d’antenne à 360° ». Enfin, le SoC qui fera fonctionner le 10T a été confirmé par le constructeur : il s’agira du Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm.

