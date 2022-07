OnePlus 10T : la marque en dit plus sur l’appareil photo du smartphone

OnePlus dévoile l'offre photo du OnePlus 10Tainsi que plusieurs clichés réalisés avec son smartphone avant même son événement de lancement attendu le 3 août prochain. On y retrouve un capteur principal un peu moins performant que sur le OnePlus 10 Pro et déjà utilisé sur sa gamme Nord. Il pourrait toutefois encore être rattrapé par la puissance de traitement du Snapdragon 8+ Gen 1.

Les dates d’annonces de smartphone ont-elles encore réellement un sens de nos jours ? Attendu pour le 3 août prochain, OnePlus est bientôt en passe de lever le voile sur son prochain smartphone, le OnePlus 10T. Mais avant cela, nous avons déjà droit à un petit avant-goût de taille. En effet, la marque révèle maintenant les caractéristiques photo du smartphone.

Une offre photo inférieure au OnePlus 10 Pro

Dans un message sur son forum, OnePlus nous en apprend plus sur son prochain smartphone et continue de susciter l’attente autour de lancement en partage les caractéristiques de son bloc photo.

Nous savons maintenant avec certitude que le OnePlus 10T qui utilisera le Sony IMX766 de 50 Mpx en tant que capteur photo principal. Il s’agit du même capteur que l’on retrouve sur le OnePlus Nord 2/2T ou encore sur le Nothing phone (1) plus récemment. Ce capteur profite d’une stabilisation optique (et électronique) et pourra capturer des images en 10 bits pour offrir une plus grande gamme de couleurs sur les clichés.

Ce capteur principal sera accompagné ici d’un ultra grand-angle de 119,9 degrés et d’un objectif macro, ce qui pourrait bien correspondre à ce que l’on a pu apercevoir jusqu’ici dans certaines fuites. OnePlus pourrait également tout aussi bien réutiliser les mêmes capteurs que sur le OnePlus 10 Pro.

La marque chinoise annonce également que les photos profiteront de son nouveau Image Clarity Engine (ICE) qui permettra au OnePlus 10T de capturer des images plus rapidement et avec plus de détails. Ce smartphone ne profitera cependant pas du partenariat entre OnePlus et Hasselblad cette fois-ci.

Un capteur rehaussé par le Snapdragon 8+ Gen 1 ?

Cependant la présence du Snapdragon 8+ Gen 1 et le traitement de l’image qu’il offrira pourraient bien tirer ce capteur un peu plus vers le haut. OnePlus semble donc avoir fait quelques concessions pour cet appareil qui pourrait pourtant être proposé à un prix sensiblement identique au modèle précédent.

La marque compenserait toutefois d’autres domaines. L’un des points forts de ce OnePlus 10T pourrait notamment résider, en plus de son processeur, dans sa vitesse de recharge qui atteindrait les 150 W selon les dernières rumeurs. De quoi soumettre une proposition différente au public pour le retour des modèles T chez OnePlus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.