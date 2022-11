OnePlus a changé d’avis : OxygenOS va bien continuer d’exister

Après avoir annoncé la fusion d'OxygenOS et ColorOS, OnePlus rétropédale et affirme que les deux interfaces vont garder leur identité propre. On vous explique.

Si vous suivez de près l’actualité de OnePlus, vous n’êtes pas sans savoir que l’année dernière, en septembre 2021, l’entreprise avait annoncé la fusion de son interface, pourtant emblématique pour tous les fans de la marque, avec ColorOS, l’interface de sa maison mère Oppo. Depuis, nous n’avions pas trop compris où en était l’entreprise, qui a tout de même sorti OxygenOS 13 un peu après ColorOS 13.

À l’occasion d’une table ronde organisée avec divers médias internationaux pour le lancement d’OxygenOS 13.1, nous avons posé la question suivante à la marque : Qu’en est-il de la fusion entre les deux interfaces ? Est-ce encore d’actualité ?

Voici leur réponse :

« Nous avons fait le choix d’utiliser la même architecture, avec une base de code sous-jacente. Nous voulons dire clairement que les deux expériences resteront séparées. » Cette réponse provient de Gary Chen, chef de l’équipe du logiciel unifié d’OxygenOS et ColorOS.

Rétropédalage ou mauvaise communication

En clair, les deux interfaces sont fabriquées sur la même base et par la même équipe. Ça, on le savait déjà. C’est d’ailleurs l’un des premiers éléments qui amenait à penser que les deux marques étaient en train de fusionner.

Ce qui est un nouvel élément, à notre connaissance, c’est que lorsque OnePlus avait annoncé fusionner les deux entités pour créer un « nouveau système d’exploitation global, unifié et modernisé ». Or, dans la réponse de Gary Chen, on entend quelque chose de bien différent.

On a maintenant une même base technique, mais deux interfaces. Comprendre par là que ce qui se passe sous la carapace est résolument la même chose, mais que l’enveloppe n’est pas la même. Gary Chen soutient que cela va plus loin et qu’OxygenOS met plus l’accent sur l’optimisation.

Pas clair même en interne

Mais force est de constater lors de nos précédents tests de OnePlus que les deux interfaces se ressemblent de plus en plus. Par ailleurs, on peut soupçonner un rétropédalage de OnePlus face à la levée de bouclier de ses fans, très attachés à l’interface historique de la marque. Un membre de la marque rencontré par Frandroid chuchote même que son équipe aussi avait compris lors de l’annonce de septembre 2021 que les deux interfaces allaient fusionner, avant d’assister à un retour en arrière.

Rappelons par ailleurs que la marque possède un historique en matière de déclarations invalidées par la suite. En effet, la firme avait rassuré plus d’une fois ses fans sur l’absence de fusion avec Oppo avant d’annoncer ladite fusion. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un nouveau changement d’avis sur OxygenOS dans les années à venir.

Pourquoi ces circonvolutions ?

Mais alors, pourquoi s’embêter à créer une même base technique si c’est pour garder deux interfaces ? Deux raisons sont évoquées : un gain de temps et d’argent. En clair, on passe de deux équipes à une seule, c’est un cas classique de concentration horizontale lors de fusion. Le gain de temps, lui, est censé se mesurer sur le temps de développement réduit.

Disons-le, de ce qu’on a pu voir cette année avec Android 13, cela semble bien être le cas. OnePlus n’a jamais déployé aussi vite son interface, tout comme Oppo. On peut également supputer que sa capacité à proposer jusqu’à quatre années de mises à jour désormais provient de cette concentration. Si le consommateur final y gagne, c’est plutôt une bonne chose, donc.

