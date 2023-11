Le OnePlus 12 pourrait tenter de concurrencer frontalement le Galaxy S24

Alors que le OnePlus 12 sera présenté en Chine ce 5 décembre, une rumeur indique qu'il pourrait être lancé mondialement en janvier prochain, juste après la présentation des Galaxy S24. De quoi tenter d'éclipser les annonces de Samsung.

Il y a quelques jours, OnePlus officialisait le OnePlus 12 dans une vidéo, pour annoncer la date de présentation en Chine du smartphone. Elle aura lieu ce 5 décembre, mais le lancement mondial du OnePlus 12 devrait arriver plus tard.

Un OnePlus 12 qui voudrait rouler sur les Galaxy S24

Chez Android, ce pourrait être l’un des duels de 2024 : le OnePlus 12 versus le Samsung Galaxy S24. Selon le journaliste Max Jambor (via X), ce nouveau smartphone OnePlus serait annoncé et lancé mondialement le 23 janvier prochain depuis l’Inde, marché très important pour la marque.

Cela rapprocherait le lancement du OnePlus 12 avec l’annonce des Galaxy S24. Samsung l’a officialisé : sa prochaine conférence Galaxy Unpacked aura lieu le 17 janvier 2024, soit six jours avant. On peut d’ailleurs s’attendre à ce que les précommandes pour les derniers smartphones Samsung soient ouvertes le lendemain, soit le 18 janvier.

Et s’il y avait plusieurs OnePlus 12 ?

Dans son tweet, Max Jambor parle de la « OnePlus 12 series » ce qui sous-entend qu’il y aurait plusieurs versions du OnePlus 12. Pour le moment, la marque n’a pas indiqué qu’il y en aurait plusieurs. Si tel était le cas, on peut s’attendre à une version « Pro » du smartphone haut de gamme et pourquoi pas une version moins poussée, tant au niveau de la photo qu’au niveau de la puissance ou de l’écran.

Ce serait un revirement puisque OnePlus n’avait pas sorti de OnePlus 11 Pro. Ce qui s’expliquait par un OnePlus 11 déjà très bon partout et avec une solide fiche technique. Si l’on en croit les fuites autour de celle du OnePlus 12, lui non plus n’aurait pas besoin de version Pro. Si d’autres modèles existent, ils pourraient en revanche ne pas être présentés immédiatement, mais dans quelques mois.

Quant à une sortie française, il subsiste quelques doutes pour le OnePlus 12. L’arrivée de ces autres versions est encore moins sûre, tant le constructeur a réduit sa voilure à quelques modèles lancés chez nous et à une boutique en ligne. De plus, comme Xiaomi, Honor ou précédemment Oppo, les fabricants chinois ne multiplient pas nécessairement les modèles chez nous, ou bien moins qu’en Chine. C’est pourquoi si annonce d’autres modèles il y a, il ne faudra pas entièrement compter dessus.