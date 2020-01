Les OnePlus 7 et 7 Pro plus faciles à utiliser à une main (en bêta)

Les OnePlus 7 et 7 Pro ont reçu une nouvelle version d'OxygenOS en bêta. Cette bêta 8 permet entre autres de réduire la zone affichée avec un mode "une main" très pratique.

Les écrans de nos smartphones sont de plus en plus grands. Si c’est une véritable bénédiction lorsqu’il s’agit de consulter du contenu multimédia, cela rend également certaines manipulations plus difficiles, notamment lorsque l’on souhaite atteindre le haut de l’écran en tenant l’appareil à une main. Fort heureusement, pour nous simplifier la vie, les constructeurs développent des astuces logicielles.

C’est le cas de OnePlus qui, avec Oxygen OS, mise sur l’expérience utilisateur avant tout. De nombreux petits gestes viennent améliorer le quotidien, comme la possibilité de baisser le panneau de notifications sans avoir à aller le chercher tout en haut de l’écran. Mais pour les autres fonctionnalités qui ne sont pas forcément maîtrisées directement par le constructeur lui-même — dans les applications tierces par exemple –, voilà qu’une nouvelle option « à une main » est disponible en bêta.

OxygenOS en beta 8 sur OnePlus 7

Les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro viennent de recevoir une mise à jour bêta de leur firmware. Cette bêta 8 apporte plusieurs améliorations, dont une qui n’est pas documentée : le mode à une main.

Déjà aperçu auparavant, celui-ci permet de réduire la zone affichée sur la moitié inférieure de l’écran, à l’instar de ce que propose Apple. Un mode qui s’avère souvent bien plus pratique et plus agréable que la réduction de la zone affichée dans un angle du téléphone, comme le proposent bon nombre de smartphones Android.

Une fois ce mode activé dans les paramètres (dans la section gestes rapides), l’écran se réduit en glissant verticalement le doigt sur un bord de l’écran.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible qu’en bêta, mais il ne fait évidemment aucun doute qu’elle sera par la suite déployée sur tous les smartphones de la marque recevant encore des mises à jour en version stable. Espérons juste que cela ne provoque pas de faux positifs qui pourraient devenir frustrants.