OnePlus 8 Pro : vous pouvez le tester en avant-première (à condition d’être tiré au sort)

OnePlus propose de vous envoyer son prochain smartphone avant son lancement officiel. Pour avoir la chance de découvrir le OnePlus 8 Pro, il faudra toutefois que votre candidature figure parmi les dix retenues.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro approchent à grands pas. Évidemment, la marque va mettre en route ses opérations de communication autour des futurs smartphones. En attendant, sans mentionner les noms ni les caractéristiques des appareils, le constructeur propose d’ores et déjà à ses fans de les tester avant la sortie officielle.

En effet, OnePlus relance son opération The LAB dont le concept est assez simple : envoyer des modèles à une poignée d’utilisateurs triés sur le volet afin de recueillir leurs retours d’expérience et leurs avis. En échange, les heureux élus pourront garder « le mystérieux nouveau téléphone » pour leur usage personnel. Il est également précisé qu’il s’agit du prochain « flagship », laissant entendre que c’est le OnePlus 8 Pro qui est en jeu.

Tirage au sort

Sur une page dédiée, OnePlus explique rechercher « un avis solide et impartial de votre part » et détaille les règles de ce tirage au sort. Vous avez jusqu’au 1er avril prochain à 10h pour remplir le bulletin de participation. Les candidatures seront analysées avant que dix testeurs ne soient sélectionnés et annoncés le 2 avril.

Lesdits testeurs devront ainsi rédiger un retour d’expérience qui sera publié après l’annonce des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. La marque précise que tout le monde peut participer, que vous possédiez ou non un téléphone OnePlus. Seule précision : six personnes sur les dix retenues seront forcément des utilisateurs et utilisatrices du forum de la communauté fédérée par la marque.

Comment tenter de recevoir un OnePlus 8 Pro en avant-première

Pour tenter votre chance, connaître toutes les modalités de participation et les consignes précises, rendez-vous sur la page dédiée du forum OnePlus.

Rappelons que l’annonce des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro serait prévue dans le courant du mois d’avril. À noter aussi que le OnePlus 8 Lite, lui, aurait pris du retard, notamment à cause de la pandémie du coronavirus.