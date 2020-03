OnePlus 8 Pro : un smartphone fin au module photo épais se montre dans ce rendu HD

Le OnePlus 8 Pro se montre sous toutes ses coutures dans un rendu HD dévoilé par le leaker OnLeaks. On peut notamment voir à quel point il devrait être fin.

Les fiches techniques supposées des OnePlus 8 et OnePLus 8 Pro ont été dévoilées tout récemment. Pour ce dernier, l’actualité du jour ne s’arrête pas là puisqu’OnLeaks a dévoilé, en collaboration avec iGeeksBlog un rendu en haute définition dévoilant le design du smartphone sous toutes ses coutures.

Le leaker et son site partenaire ne dévoilent pas les dimensions attendues pour ce OnePlus 8 Pro. Toutefois, dans l’image partagée, le téléphone semble être particulièrement fin. Si les bordures jouissent de belles finitions, on devrait pouvoir s’attendre à un très agréable confort en main.

Un module photo protubérant

En contrepartie, on voit que le module photo dépasse franchement en relief ce qui devrait rendre le OnePlus 8 Pro assez bancal, lorsque posé sur le dos, à plat. Par ailleurs, ce rendu permet aussi d’admirer l’écran incurvé dont la diagonale est estimée à 6,78 pouces. La dalle occupe ici une très grande partie de la surface avant pour effacer une bonne partie des bordures autour de la zone d’affichage.

Le poinçon logeant le capteur photo frontal, lui, se fait très discret. Aucune prise jack n’est visible.

Fiche technique corroborée

OnLeaks et iGeeksBlog évoquent aussi quelques caractéristiques qui viennent corroborer les informations découvertes un peu plus tôt aujourd’hui. On retient notamment un capteur photo principal de 48 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 48 mégapixels également et à deux autres capteurs de 8 et 5 mégapixels dont on ne connait pas encore bien l’utilité.

Surtout, le OnPlus 8 Pro devrait être compatible 5G, propulsé par un Snapdragon 865 et, grande nouveauté, il serait certifié IP68 pour l’étanchéité à l’eau et à la poussière. Enfin, la dalle AMOLED jouira d’un mode 120 Hz.

L’annonce des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro est attendue dans le courant du mois d’avril.