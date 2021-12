Oppo dévoile un monocle connecté à mettre sur vos lunettes

Les Oppo Air Glass ont été officialisées et entrent dans la catégorie des lunettes connectées. Cependant, le produit peut se présenter sous la forme d'un monocle (en demi-monture) pour une expérience de réalité augmentée facile d'accès.

À l’heure actuelle, les lunettes connectées sont dans un drôle d’entre-deux. La technologie a été suffisamment peaufinée pour proposer des appareils viables, mais ces derniers restent encore une bizarrerie dans l’imaginaire collectif. Ainsi, les Oppo Air Glass, fraîchement officialisés lors du Oppo Inno Day ce mardi, ne se vendront sans doute pas par paquet, mais ils semblent avoir pour objectif de rendre ces produits un peu plus communs.

Attention, l’Oppo Air Glass, dans sa forme classique, est plutôt un monocle — ou une demi-monture — qu’on vient mettre par-dessus des lunettes pour utiliser de la réalité augmentée. Dans son discours, la marque se plaît à parler de « réalité assistée », mais la finalité est la même : afficher des éléments virtuels par-dessus le monde que l’on voit avec nos yeux.

Micro-projecteur et micro-LED

Comptez ici sur un poids de 30 grammes qui promet un confort identique à celui de lunettes traditionnelles. Le design, lui, se veut minimaliste et sobre. Notez tout de même que l’Oppo Air Glass doit être attaché à une branche des lunettes et ne passe donc pas inaperçu. Son épaisseur s’explique par la présence d’une zone tactile et par les composants électroniques embarqués nécessaires à son bon fonctionnement.

Nous avons d’ailleurs à faire ici à un Snapdragon Wear 4100. L’Oppo Air Glass s’appuie aussi sur un micro-projecteur Spark « développé exclusivement par Oppo » et doté de micro-LED pour afficher des éléments devant les yeux de l’utilisateur. La marque évoque « 5 lentilles en verre à haute transparence pour une expérience audiovisuelle d’exception ».

En intégrant un micro-projecteur propriétaire, une micro-LED avancée et une technologie de guide d’ondes personnalisée, les OPPO Air Glass sont dotés d’un affichage lumineux et net, quels que soient l’environnement et les conditions d’utilisation.

Il s’agit là du système de projection le plus compact du marché selon les dires d’Oppo, « avec seulement 0,5 cm³, soit la taille d’un grain de café ». La luminosité moyenne, quant à elle, est annoncée à 1400 nits (rappelons que vous ne prenez pas la lumière directement dans les yeux). À cet égard, l’Air Glass jouit aussi de plusieurs modes d’affichage.

Plusieurs options de contrôles

Pour interagir avec les Oppo Air Glass, on peut utiliser les contrôles tactiles, la voix, des mouvements de la main et aussi des gestes de la tête. En outre, vous pouvez solliciter les lunettes connectées depuis l’Oppo Watch 2 avec une application Smart Glass. Idem pour les smartphones de la marque profitant de ColorOS 11 (Android 11) ou d’une version supérieure.

Que peut-on faire concrètement avec ces Oppo Air Glass ? Quelques scénarios sont cités. Ainsi, Oppo a développé des applications Météo, Calendrier, Santé, Téléprompteur (pour lire votre présentation pendant une réunion par exemple), ou encore Traduction pour ces lunettes.

Vous pouvez avoir également accès à des informations pratiques qui s’afficheront devant vos yeux. Concernant la traduction, seules les transcriptions chinois-anglais sont prises en charge pour le moment, mais il en sera de même « bientôt » pour le japonais et le coréen.

En Chine, une collaboration avec Baidu permet aux Oppo Air Glass de proposer des applications Walk & Bike Navigation ou Explore Nearby. Cela permet de se déplacer en profitant d’indications sur l’itinéraire à suivre ou en découvrant des adresses intéressantes à proximité.

Disponibilité des Oppo Air Glass

Les Oppo Air Glass fonctionnent avec des verres correcteurs, mais il faudra pour cela opter pour une monture complète en noir. La demi-monture (en mode monocle) existe en couleur argent. L’appareil promet trois heures d’autonomie avec une charge.

Ces lunettes sortiront en Chine dans un premier temps. D’autres marchés seront éventuellement concernés par la suite, mais rien n’est sûr. Nous ne connaissons pas encore le prix.

