Le Oppo Find X5 se montre officiellement de dos en photo

Le 24 février prochain à 12h, Oppo dévoilera son prochain smartphone haut de gamme et ses acolytes. Pour couper sans doute l'herbe sous le pied des fuites, la marque a elle-même dévoilé des photos de celui qu'il faudra appeler Oppo Find X5.

En blanc et noir. C’est ainsi qu’Oppo s’apprête à voir visiblement la vie le 24 février prochain à 12h (heure de Paris). La marque chinoise a prévu ce jour-là un événement pour dévoiler son prochain flagship.

Et quand on sait que chaque conférence de présentation vient avec son lot de fuites, rien de mieux que pour prendre les devants. C’est sans doute ce que l’on s’est dit chez Oppo en dévoilant directement les photos de son prochain porte-étendard en amont de l’événement.

Niveau surprise, vous repasserez donc. De nos jours, il devient très difficile de garder un secret, notamment au niveau du design, et les constructeurs l’ont bien compris alors autant en profiter pour faire sa propre communication directement. On en savait déjà beaucoup sur la fiche technique de cet Oppo Find X5 et celle de son module photo, il ne manquait plus que l’officialisation du visuel.

Un partenariat photo avec Hasselblad

Les clichés postés par Oppo sur la page de l’événement sont donc on ne peut plus clairs. Le Oppo Find X5 (sans surprise pas d’Oppo Find X4 en raison de la connotation négative du chiffre 4 en Chine) arrivera donc au moins en noir et en blanc dans « un corps incurvé aux tons cosmiques ». Une tendance revêtement brillant qui tranche avec le design plus mat de l’an dernier.

Sur les photos, Oppo ne montre surtout que son dos et son module photo remodelé. On sait qu’il est le fruit d’un partenariat avec le spécialiste Hasselblad, officialisé pour trois ans en début de semaine et conséquence de la collaboration fructueuse avec OnePlus, l’autre marque du groupe.

Le bloc photo a bien été remodelé par rapport au modèle précédent avec une position toujours enchâssée à l’arrière, mais avec une forme différente, moins carrée. Oppo promet « d’offrir une qualité de classe mondiale » à cette collaboration baptisée OPPO | Hasselblad Camera for Mobile. Le logo du spécialiste photo apparaît d’ailleurs au dos de l’appareil.

La page est évidemment bien chiche en information. Hormis de savoir que l’on parlera d’une série de smartphones Find X5, on apprend juste que les contours seront métallisés et que le processeur MariSilicon X, dédié au traitement d’image, sera de la partie pour épauler le SoC Snapdragon 8 Gen 1. Sans surprise, l’accent va de nouveau être mis sur la photo.

Rendez-vous donc le 24 février à 12h, sur Frandroid aussi, pour découvrir les nouveaux venus de la série. On attend ainsi un Oppo Find X5, un Find X5 Lite et un Find X5 Pro.

