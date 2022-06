Pour les soldes d’été, OPPO fait chuter les prix de ses smartphones

Jusqu'au 19 juillet, OPPO propose des remises immédiates sur plusieurs de ses smartphones phares. Gamme Reno6 ou gamme A, il y en a pour tous les profils et pour tous les prix.

Les soldes d’été sont toujours un moment privilégié pour s’équiper avant de partir en vacances. Et pour changer de smartphone sans entamer son budget estival, il faut être attentif aux réductions. Pour vous aider à trouver la perle rare, voici un petit tour d’horizon des meilleures offres sur les smartphones OPPO.

OPPO Reno6 Pro : 200 euros de remise sur l’un des meilleurs smartphones de la marque

Présenté en septembre dernier, l’OPPO Reno6 Pro offre une fiche technique premium sans en proposer le prix. Il arbore une apparence très travaillée avec notamment un dos mat qui ne laisse passer aucune trace de doigt. Il se pare de deux coloris élégants : Argent et Bleu.

À l’avant du mobile, on profite d’un bel écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux d’occupation de 92,1 %. Une belle performance complétée par un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De quoi profiter sans entrave des contenus vidéos et d’une navigation fluide.

Pour compléter la fiche technique, vous profiterez de l’excellent processeur Snapdragon 870 5G couplé à 12 Go de RAM. Une configuration parfaite, à la fois pour une utilisation quotidienne, mais également pour des tâches plus gourmandes comme le montage photo ou vidéo. On notera enfin le quadruple module photo de 50+16+13+2 Mpx dont le capteur principal a été co-développé avec Sony, ainsi que la présence d’une stabilisation optique.

Et pour en profiter longtemps, OPPO a intégré à ce modèle la charge rapide SUPERVOOC de 65 W et une batterie de 4500 mAh. L’autonomie dépasse ainsi la journée et la charge se fait en moins de 30 minutes.

Vendu habituellement à 799 euros, pendant les soldes, le mobile dégringole à 599 euros, soit 200 euros de moins qu’habituellement.

OPPO Reno6 : 100 euros de baisse pour ce milieu de gamme polyvalent

Petit frère du Reno6 Pro, l’OPPO Reno6 a tout d’un grand. Pour moins de 370 euros, le constructeur propose un excellent rapport qualité-prix. Outre un form factor plutôt original pour la marque (coins plus anguleux et format rectangulaire), l’OPPO Reno6 assure un confort d’utilisation optimale. Son bel écran AMOLED de 6,4 pouces bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De belles performances pour profiter de tous les types de contenus sans accroc.

À cela, il faut ajouter une bonne batterie de 4300 mAh et la charge rapide SUPERVOOC 65 W (qui permet une charge complète en 28 minutes montre en main). Outre une très bonne endurance, l’OPPO Reno6 dispose également d’une configuration solide. Il faut compter sur 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La fonction d’extension de la RAM permet d’augmenter la mémoire vivre jusqu’à 5 Go supplémentaires pour une meilleure fluidité de navigation.

En photo, rien à redire, l’OPPO Reno6 dispose d’un triple capteur haute définition de 64+8+2 Mpx. Il bénéficie de plus de la possibilité de photographier à 108 mégapixels, ou encore de zoomer numériquement jusqu’à 20 fois. En ce moment chez Orange et jusqu’au 19 juillet, l’OPPO Reno6 bénéficie de 100 euros de réduction, faisant baisser son prix à 319 euros.

OPPO Reno A54 5G : un petit smartphone qui en a dans le ventre

Si vous cherchez un smartphone à prix doux avec de belles prestations, l’OPPO A54 5G est fait pour vous. Équipé d’un processeur Snapdragon 480, il a l’avantage d’être compatible avec la 5G.

Au-delà de son design soigné, il faut souligner que l’OPPO A54 5G dispose d’une configuration de 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage (extensible via une carte microSD). Le tout épaulé par un écran Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz assurant une bonne fluidité de navigation. Côté autonomie, l’OPPO A54 5G bénéficie d’une très bonne batterie de 5000 mAh qui lui permet de tenir sans flancher jusqu’à deux jours en utilisation raisonnable.

En ce moment, l’OPPO A54 5G voit son prix baisser de 60 euros et passe ainsi à 199 euros.

OPPO A94 5G : Le plus complet de la gamme A

Avec un écran AMOLED de 6,43 pouces, l’OPPO A94 5G permet de profiter d’une navigation fluide et d’un très bon confort visuel.

Niveau autonomie, il s’appuie sur une batterie de 4310 mAh supportant la charge rapide SUPERVOOC de 30 W. Soulignons d’ailleurs qu’OPPO conserve les chargeurs dans les boites de ses terminaux, un atout non négligeable à l’heure actuelle. À cela, OPPO a ajouté la gestion intelligente de la batterie comme le mode super veille de nuit qui économise la batterie pendant votre sommeil si le smartphone n’est pas en charge.

Sous le capot, l’OPPO A94 5G dispose de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage, extensible via microSD. Son processeur MediaTek Dimensity 800U lui donne suffisamment de puissance pour offrir une bonne expérience utilisateur au quotidien. Le module photo dispose enfin d’un quadruple capteur 48+8+2+2 mégapixels. Précisons enfin que ce smartphone est compatible avec la dernière norme réseau 5G.

Jusqu’au 19 juillet, le prix de l’OPPO A94 5G baisse pour passer de 329 euros à 279 euros, soit 50 euros de remise immédiate.

OPPO A74 5G : l’efficacité sans concession

Même dans sa gamme abordable, OPPO a intégré la 5G, à commencer par l’OPPO A74 5G. Fort de cette spécificité, le smartphone milieu de gamme du constructeur offre d’ailleurs bon nombre d’autres fonctionnalités premium.

Il y a évidemment son grand écran Full HD+ de 6,5 pouces 90 Hz, grâce auquel vous pourrez bénéficier d’une navigation fluide et d’un bon niveau de détails. On notera ensuite son autonomie massive de plusieurs jours grâce à sa batterie de 5000 mAh et à une gestion intelligente de la consommation énergétique.

La puissance est aussi au rendez-vous sur cet OPPO A74 5G qui bénéficie d’une configuration de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage.

Pour ce qui est de la photo, l’OPPO A74 5G est équipé d’un appareil photo principal de 48 mégapixels équipé de l’IA d’OPPO pour optimiser les prises de vues tant sur la clarté de l’image que sa netteté.

On notera enfin que l’OPPO A74 5G est livré nativement avec Android 11 et l’interface ColorOS 11, mais bénéficie depuis mars de la mise à jour vers Android 12 et ColorOS 12. Que du bonheur.

Ce dernier smartphone de la sélection bénéficie d’une belle promotion. L’OPPO A74 5G est à retrouver au prix de 229 euros pendant les soldes.