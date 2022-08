Les Oppo Watch 3 et 3 Pro sont là avec une envie, bousculer Samsung sur l’autonomie

Oppo annonce en Chine deux montres connectées dotées d'une autonomie de quatre à cinq jours. De quoi faire des jaloux sur le marché des montres sous Wear OS. Encore faut-il qu'elles intègrent bien l'OS de Google lorsqu'elles arriveront en France.

Samsung vient de présenter ses Galaxy Watch 5 et 5 Pro. Oppo répond coup sur coup avec deux nouvelles montres connectées dont vous ne devinerez jamais les noms. Les Oppo Watch 3 et 3 Pro.

Les deux montres viennent d’être officialisées en Chine, comme le rapporte Android Central. Le premier élément qui frappe est sans conteste leur autonomie, du moins celle promise sur le papier. Tenez-vous bien. Si la Galaxy Watch 5 Pro promet trois jours d’utilisation (ce qui pour une « vraie » smartwatch est énorme), les deux nouvelles montres d’Oppo annoncent quatre jours pour le modèle simple et cinq pour le Pro.

Elles tireraient donc le meilleur de leur batterie de 400 mAh et 500 mAh. Si cela venait à se confirmer lors des tests, ce serait une sacrée bonne nouvelle pour les utilisateurs. Ajoutons qu’une charge complète devrait prendre environ une heure sur ces modèles.

Un écran somptueux, tout en courbe pour la Pro

À en juger d’après les premiers clichés, les deux modèles profiteraient d’un design qui fleure bon la qualité avec boitier en aluminium et choix entre bracelet en cuir ou en caoutchouc fluoré.

La montée en gamme s’effectuera principalement sur l’écran, puisque celui du modèle Pro, non content d’être plus grand (1,91 pouce contre 1,75 sur le modèle de base) se paye le luxe de deux ajouts conséquents. Il intègre la technologie LTPO, qui lui permet d’ajuster son taux de rafraîchissement à l’usage du moment. Deuxièmement, il intègre une couche de verre incurvée, particulièrement visible sur ce cliché.

Qui dit montre connectée, dit fonctionnalités de santé. Les Oppo Watch 3 partagent l’intégralité de leurs capteurs : suivi cardiaque, oxymètre et pour la première fois sur une montre Oppo, un électrocardiogramme. Les deux montres profitent d’une compatibilité eSIM, d’un GPS intégré ainsi que d’une résistance à l’eau 5ATM. Sous la coque, vous trouverez une puce Snapdragon Wear 5100, une première, ainsi que 32 Go de stockage pour 1 Go de RAM.

Reste une question : en Chine, la montre tourne sous ColorOS Watch 5.0. Finira-t-elle par arriver sous Wear OS en nos vertes contrées ? Pour l’heure, nous l’ignorons complètement. Bien sûr, si elle venait à faire l’impasse sur l’OS de Google, il va sans dire que leur autonomie gargantuesque en deviendrait soudainement moins intéressante à nos yeux. Nous jugerons donc sur pièce.

