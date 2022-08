Oppo Find N Fold / Flip : voici la toute première image officielle d’un élément central

Le nouveau chef produit d'Oppo, Pete Lau, cofondateur de OnePlus, s'est fendu d'un tweet où il montre ce qui semble bien être les charnières des futures Oppo Find N Fold et N Flip.

Ça bruisse fort chez les concurrents de Samsung depuis le lancement de leurs nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Motorola et Xiaomi ont annoncé des nouveaux modèles à charnière dès le lendemain du Galaxy Unpacked. Mais si aucun des deux, ni le Motorola Razr 2022, ni le Mix Fold 2 ne devraient sortir en France, une troisième marque ne tarderait pas à tenter l’aventure à l’échelle mondiale. Il s’agit d’Oppo.

Les premières rumeurs faisaient déjà état d’une sortie en dehors des frontières de la Chine pour ces Oppo Find N Fold et Find N Flip, dont on ne connait pas grand-chose si ce n’est l’inventivité débordante qu’a dû réclamer la conception de leurs noms. Mais ce vendredi 12 août, un tweet est venu confirmer l’ambition du géant chinois sur le marché du pliable.

Son auteur n’est autre que Pete Lau, le co-fondateur de OnePlus, désormais chef de produit d’Oppo. Il écrit : « Qu’en pensez-vous ? 😉 », accompagnant sa question de deux photos montrant des charnières.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX

— Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022