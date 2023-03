L’Oppo Find N2 Flip meilleur en photo que le Z Flip 4 ? Minute papillon !

Premier smartphone pliant à clapet du constructeur chinois Oppo, le Find N2 Flip aurait réussi à faire mieux en photo que le Galaxy Z Flip 4 du Samsung, pourtant pionnier dans ce format. Selon le site de comparatifs photo en laboratoire DXOMARK, le nouvel arrivant se place 69e du classement mondial, devant le Sud-coréen à la 76e place.

Le nouvel arrivant aura su faire mieux que le pionnier sans révolutionner le format. Selon le classement général des meilleurs smartphones en photo et vidéo du site spécialisé DXOMARK, l’Oppo Find N2 Flip s’avère meilleur dans cet exercice que son concurrent direct, le Samsung Galaxy Z Flip 4. Le premier est 69e, contre 76e pour le dernier.

Sorti en décembre 2022, soit quatre mois après le smartphone de Samsung, le premier pliant à clapet d’Oppo avait réussi à améliorer sur de nombreux points la recette proposée par la 4e génération du Sud-Coréen dans ce format. Si notre propre comparatif donnait le Z Flip 4 gagnant de peu, DXOMARK inverse donc le résultat.

Moins bon en photo, mais bien meilleur en zoom et vidéo

Nous sommes pourtant d’accord en termes de photographie pure. Si DXOMARK donne à Oppo un score total de 114 points, contre 112 points pour le Z Flip 4, les tests en laboratoire du site spécialisé reconnaissent que le modèle de Samsung garde un léger avantage avec son module grand-angle principal (score de 125 contre 121 pour le Find N2 Flip), malgré la différence de définition (12 mégapixels pour Samsung contre 50 mégapixels pour Oppo).

Oppo Find N2 Flip // Source : DXOMARK Samsung Galaxy Z Flip 4 // Source : DXOMARK

En revanche, ce dernier prend la main dans les modes vidéo (119 contre 113) et zoom (73 contre 60), même si aucun des deux ne propose de téléobjectif. C’est ce qui permet au Find N2 Flip de s’avérer gagnant au score total pour DXOMARK.

Que ce soit en photo ou en vidéo, le site spécialisé note malgré tout que le smartphone chinois délivre des contenus avec une très bonne exposition et un mode HDR très efficace. DXOMARK souligne également le rendu équilibré qui offre peu de bruit numérique tout en conservant du grain et de la netteté. En mode portrait, la bonne profondeur de champ ajoutant de plus un flou d’arrière-plan agréable selon les tests effectués.

Aucun des deux n’est parfait

En revanche, DXOMARK nuance quand même un peu l’avantage donné à l’Oppo Find N2 Flip. Le site explique ce qui l’a empêché de prétendre à un meilleur classement général, même en ne considérant que les smartphones premium. Les modules photo du produit chinois montrent quelques irrégularités en matière d’exposition sur des photos prises à l’intérieur et en basse luminosité. De même, la colorimétrie peut s’avérer moins précise sur certains clichés.

Oppo Find N2 Flip // Source : DXOMARK Samsung Galaxy Z Flip 4 // Source : DXOMARK

Si DXOMARK loue l’autofocus d’Oppo, ils notent en outre un peu de latence au moment d’appuyer sur le bouton de capture. Même en vidéo, où il prend le pas sur le Z Flip 4, la mauvaise stabilisation et le bruit numérique provoqué par le mouvement des sujets descend un peu la note.

Malgré tout, l’Oppo Find N2 Flip montre qu’il n’est pas qu’une copie du pliant à clapet de Samsung. Malgré la popularité du rendu photo du Sud-Coréen, le Chinois aura réussi à être plus complet aux yeux de DXOMARK.

