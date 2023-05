L’Allemagne est sur le point de perdre Oppo, et la France pourrait suivre le même destin

La situation en Allemagne est préoccupante, le site web allemand d'Oppo ne mettant plus en avant que son partenariat avec l'UEFA Champions League et ayant supprimé toute mention de ses produits, dont les Reno 8 et Find N2 Flip.

En mars dernier, une rumeur a commencé à circuler comme une traînée de poudre : Oppo et OnePlus, les deux marques chinoises bien aimées des technophiles, s’apprêteraient à quitter le territoire français. Bien sûr, ces allégations ont été niées en bloc par les deux entreprises. Il faut dire que ce serait un peu gênant de déclarer « Oui, oui, nous préparons nos valises pour partir ». Toutefois, selon une enquête menée par Frandroid, la réalité serait quelque peu différente. Oppo serait bel et bien en train de se préparer à quitter le marché français.

Le site allemand d’Oppo s’est transformé en page blanche

Mais ce n’est pas tout. La situation en Allemagne semble également se dégrader. Le site allemand d’Oppo s’est transformé en page blanche, ne mettant en avant que son partenariat avec l’UEFA Champions League. Même les Reno 8 et Find N2 Flip ont disparu de la circulation. En fait, c’est à se demander s’il reste quelque chose à vendre.

Cette curieuse évolution n’est pas vraiment une surprise. Oppo est actuellement dans une impasse juridique en Allemagne, suite à une injonction d’un tribunal allemand liée à un litige de brevets avec Nokia. Le constructeur chinois est accusé d’avoir utilisé la technologie brevetée de Nokia pour traiter les signaux 4G et 5G sans avoir payé pour une licence.

Oppo a exprimé son optimisme quant à la possibilité de trouver un accord avec Nokia et de reprendre ses activités en Allemagne. Cependant, le fait qu’il ait essuyé son site allemand comme une ardoise pourrait suggérer que l’entreprise envisage de quitter le marché allemand malgré son démenti précédent.

Et la France dans tout ça ? Nous pourrions bien être les prochains sur la liste. Quand on voit ce qui se passe chez nos voisins, il y a peu d’espoir que la situation soit radicalement différente ici.

