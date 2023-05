Oppo Reno 10, 10 Pro et 10 Pro+ : des smartphones qui seront indéniablement regrettés

Oppo a officialisé sa nouvelle gamme Reno 10. Force est de constater que nous allons la regretter.

Oppo s’amusait à bousculer les géants Apple et Samsung sur le marché du smartphone en France. Mais, malheureusement, le monde du smartphone français est sur le point de connaître une éclipse partielle avec le départ très probable d’Oppo. Une bien triste nouvelle, n’est-ce pas ? Et comme si la situation n’était pas suffisamment attristante, les derniers produits qu’ils ont annoncés ont de quoi nous faire regretter ce départ.

Trois nouveaux smartphones

Jetez un œil à ces bébés : les nouveaux Oppo Reno 10, Reno 10 Pro et Reno 10 Pro+. Trois smartphones intéressants : un design mince comme un fil, une charge rapide et des écrans OLED à 120 Hz. 6,7 pouces en OLED, avec une définition de 2 772 x 1 240 pixels (1,5 K), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un niveau de luminosité maximal allant jusqu’à 1 400 nits.

Les performances ? Elles sont aussi impressionnantes. Le modèle standard est basé sur un Snapdragon 778G avec des versions de 8 et 12 Go de RAM. Quant aux modèles Reno 10 Pro et Reno 10 Pro+, ils sont armés respectivement du puissant MediaTek Dimensity 8200 et d’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+, tous deux fabriqués en 4 nanomètres.

Et n’oublions pas la batterie. De 4 600 mAh à 4 700 mAh pour le modèle Pro+. Avec une charge rapide SuperVOOC de 80 W pour le modèle standard, tandis que les Pro se pavanent avec une charge rapide de 100 W. Sans oublier qu’ils sont dotés d’Android 13 avec l’interface ColorOS 13.1. Ils sont également compatibles 5G, équipés de NFC, et offrent un lecteur d’empreintes digitales dans l’écran.

Mais le clou du spectacle, c’est la section photographique. Le modèle standard se vante d’un capteur principal Omnivision OV64B de 64 mégapixels, accompagné d’un grand angle de 8 mégapixels et, pour la première fois dans le Reno, d’un capteur téléobjectif Sony IMX709 avec zoom optique 2x. Le Oppo Reno 10 Pro, quant à lui, est doté d’un capteur principal IMX890 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et une stabilisation d’image optique.

Il bénéficie également du MariSilicon X NPU, qui pourrait bien être l’un des derniers produits de cette filiale d’Oppo avant sa fermeture. Et pour finir, l’Oppo Reno 10 Pro+ dispose d’un capteur téléobjectif à zoom optique 3X de 64 mégapixels et d’un zoom numérique 120x.

Alors oui, il semble qu’Oppo s’en aille. Et nous laisse avec des smartphones qui risquent fort de nous manquer.

