Oppo va sortir le Find N3 Flip « partout », mais peut-être pas en France

Oppo officialise l'Oppo Find N3 Flip et voit grand : un lancement mondial est prévu pour « bientôt ». Pourtant, comme on le sait, il se pourrait qu'il n'arrive jamais en France : la marque est de moins en moins présente, et ça pourrait durer longtemps.

Certains détails à propos de l’Oppo Find N3 Flip ont déjà fuité, mais jusqu’à maintenant rien n’était officiel, pas même son existence. Oppo brise le silence autour de son prochain smartphone pliable : un responsable d’Oppo nommé Billy Zhang a affirmé sur X (le nouveau nom de Twitter) que l’Oppo Find N3 Flip arrive bientôt et « à l’échelle mondiale. » Pourtant, il y a de grandes chances pour qu’il n’arrive jamais chez nous.

Un Oppo qui pourrait ne jamais arriver en France

Tous les smartphones d’Oppo ne sortent pas en France et ce depuis l’arrivée de la marque sur le territoire. Pourtant, cette dernière semblait s’implanter plus durablement ici jusqu’à il y a quelques mois. De nombreuses rumeurs et de témoignages parlaient d’un départ d’Oppo de France, à cause notamment d’un procès contre Nokia, qui ne viendrait pas faciliter les choses. Heureusement pour elle, la marque avait gagné l’affaire et n’avait a priori plus de raison de quitter la France. Pourtant le mois dernier, le distributeur exclusif d’Oppo en France révélait à Frandroid qu’il cessait ses activités.

Pour le moment, si un nouveau smartphone Oppo doit être commercialisé en France, c’est donc la maison mère qui va devoir « reprendre le flambeau ». Pour le moment, c’est silence radio : depuis le 25 mai, les réseaux sociaux d’Oppo France sont inactifs. Interrogé sur le sujet, un représentant d’Oppo botte en touche. À ce stade, la marque ne prévoit pas de sortir le téléphone en France, mais n’exclut pas non plus sa commercialisation.

On ne sait pas quand le Find N3 Flip sera annoncé, mais ce pourrait être dès ce mois de septembre. Les chances qu’il sorte en France sont donc minimes au vu de la situation de la marque sur le territoire.

Ce qu’on sait de l’Oppo Find N3 Flip

Le Find N3 Flip reprendrait ce qui avait fait le succès critique de l’Oppo Find N2 Flip, à savoir un écran externe vertical, dont le format ne changerait pas. Sur le design, le bloc photo serait entièrement revu, avec un unique bloc rassemblant les différents capteurs photo.

Du point de vue de la fiche technique, on aurait droit à une dalle interne Amoled LTPO de 6,8 pouces et à un écran externe de 3 pouces. Sur la partie photo, il y aurait un capteur principal de 50 Mpx avec OIS, un ultra-grand-angle de 8 Mpx, un téléobjectif de 32 Mpx ainsi qu’un module selfie de 32 Mpx. Le smartphone serait évidemment lancé sous ColorOS 14, interface du fabricant basée sur Android 13. Enfin, la puissance de charge serait améliorée, puisqu’elle passerait de 44 à 67 W.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).