Oppo Find X2 Pro : des pilotes graphiques à mettre à jour, comme sur PC, pour booster les performances

Les mises à jour de pilotes graphiques arrivent sur mobile. Il faudra désormais prendre soin d'être à jour pour profiter des meilleures performances possible.

Les joueurs sur PC ont depuis longtemps l’habitude de garder les pilotes de leur carte graphique à jour pour obtenir les meilleures performances possible dans les derniers jeux sortis. En décembre 2019, Qualcomm a annoncé que les pilotes graphiques du Snapdragon 865 pourront être mis facilement à jour pour optimiser ses performances dans la durée. Oppo fait partie des premiers fabricants à adopter ce système, comme le révèle XDA-Developers.

Seulement en Chine

Les utilisateurs du Oppo Find X2, ou de l’excellent Find X2 Pro, peuvent désormais en Chine une application nommée « OplusGPUdriver ». Elle contient un pilote Qualcomm, mais aussi des bibliothèques graphiques Vulkan et OpenGL ES utilisées par les jeux. D’après le site, seuls les smartphones avec une version chinoise de ColorOS peuvent mettre à jour le pilote pour le moment.

Ancienne version // Source : XDA-Developers Nouvelle version // Source : XDA-Developers

Difficile pour le moment de savoir ce que cette mise à jour cache, puisque ni le fabricant ni Qualcomm n’ont publié une liste des changements.

Une bonne nouvelle pour Android

XDA-Developpers note que Xiaomi a également commencé à proposer des mises à jour de ce type, en Chine, pour les Mi 10, Mi 10 Pro et le Redmi K30 Pro. On peut se demander si Qualcomm ne proposera pas lui-même ces mises à jour sur le Play Store, expliquant ainsi que les fabricants prennent la relève en Chine, où le Play Store n’est pas proposé.

Ce système de mise à jour marque aussi une nouvelle étape pour lutter contre la fragmentation d’Android. En séparant de plus en plus d’éléments du système principal, on s’assure que les modules soient mis à jour de façon indépendante.

Du moment que la procédure de mise à jour reste aussi simple qu’avec une application classique, ce genre de changements sont les bienvenus sur Android.