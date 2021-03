Oppo X 2021 : une vidéo pour mieux comprendre l’écran enroulable

Oppo continue de livrer des informations sur son concept d’écran étirable. La firme a profité du Mobile World Congress de Shanghai pour expliquer la technologie derrière son Oppo X 2021 et dévoiler quelques secrets.

Présenté fin 2020, l’Oppo X 2021 se dévoile un peu plus de mois en mois. Et la marque chinoise semble vouloir ainsi prouver qu’il n’est pas qu’un concept un peu fou qui finira dans un tiroir. Non, son smartphone innovant est voué à se retrouver entre les mains des consommateurs.

Et pour appuyer son propos, Oppo livre fréquemment quelques détails. Lors du Mobile World Congress (MWC) de Shanghai organisé la semaine passée, l’entreprise en a montré un peu plus.

Un moteur innovant façon courroie

Après avoir mis le produit entre les mains de la presse en ce début d’année, la firme glisse quelques informations sur sa fameuse charnière et son écran déroulable — ou étirable, selon chacun — au sein d’une courte vidéo explicative. Et c’est notamment le groupe motopropulseur « Roll Motor » qui est à l’honneur.

On en apprend ainsi un peu plus sur les deux moteurs à rouleaux qui permettent, telle une courroie de distribution, de faire dérouler ou enrouler l’écran avec une parfaite fluidité de mouvement. Cela permet de passer d’un écran de 6,7 pouces à un écran plus large et carré de 7,4 pouces. Tout le travail est assuré par un axe central de 6,8 mm de diamètre qui entraîne l’écran enroulable sans marque ni pli.

Une plaque 2-en-1 pour soutenir l’écran

Il a fallu que ses ingénieurs conçoivent également une plaque 2-en-1 pour soutenir l’écran flexible Oled sans que cela ne crée le moindre écart. La plaque est, elle, composée de bandes métalliques qui glissent les unes sur les autres lorsque le moteur est en action.

Pour consolider l’écran, celui-ci est protégé par une couche stratifiée baptisée Warp Track qui permet d’éviter les rayures. Oppo assure que son concept est « robuste, ouvert comme fermé ».

OPPO’s innovative 2-in-1 Plate display support technology means the #OPPOX2021 concept phone is robust, open or closed. #OPPOxMWC21 #MWC21 — OPPO (@oppo) February 24, 2021

