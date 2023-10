Quand Orange vous conseille de jeter vos ampoules à la poubelle

Orange a mis fin au service Maison Connectée. Conséquence directe, sans application, ses ampoules ne fonctionnent plus. L'opérateur recommande de les recycler.

Difficile d’imaginer pire pour l’environnement que de voir des objets parfaitement fonctionnels sur le papier devoir être jetés parce qu’un opérateur a clôturé un service. C’est pourtant bien ce que l’on a découvert chez Orange ce week-end.

L’opérateur historique a mis fin à son service Maison Connectée le 15 janvier 2023. Conséquence directe : « les objets de technologie DECT–ULE exclusifs au service Maison Connectée ne fonctionnent plus depuis le 15 janvier 2023 ». Il faut tout jeter.

Faire recycler des ampoules qui fonctionnent

C’est un internaute qui a interpelé Orange sur le sujet le vendredi 13 octobre. Sur X (anciennement Twitter), il interroge Orange Conseil sur une ampoule connectée qui ne fonctionne plus depuis l’arrêt de l’application Orange Maison Connectée. Une ampoule qui avait été offerte par Orange.

Au fil de la conversation, l’opérateur avoue : « Malheureusement, ces équipements ne sont plus utilisables » accompagné d’un emoji au visage triste. Non sans une pointe de honte, Orange recommande ensuite de « déposer dans un point de collecte D3E (déchets d’équipement électrique et électronique) ou en boutique Orange afin de les faire recycler » les ampoules concernées.

Rappelons heureusement que tous les appareils connectés commercialisés par Orange ne sont pas concernés par cette situation. Les objets associés à de grandes marques sur des protocoles standard peuvent continuer de fonctionner grâce au support de leurs constructeurs : ampoules Philips Hue, caméra et détecteur D-Link, volets électriques Somfy, prises connectées Tuya, station météo Netatmo, etc.

Orange ne prend pas l’écologie au sérieux

Depuis plusieurs années, à l’image d’Apple, Orange essai de se donner une image d’opérateur plus soucieux de l’environnement. Nous n’étions déjà pas convaincus lors du lancement de la Livebox 5, et nous le sommes encore moins à ce stade.

En matière d’empreinte carbone, la pire action est la fabrication d’un produit. Il est donc nécessaire de l’amortir en le conservant le plus longtemps possible. C’est pour cela que le suivi des mises à jour et la disponibilité des pièces détachées sont des sujets si importants. L’intégration d’un mode « veille intelligente » ou « économie d’énergie » souvent mis en avant dans un effort de greenwashing, ne représente rien à côté de gestes concrets pour assurer la durabilité d’un appareil.

Si les ampoules DECT–ULE sont parfaitement fonctionnelles, n’y a-t-il aucun moyen pour Orange d’en assurer la pérennité après la fin de son service par une ouverture du code source de son application ? Ne peut-on pas recommander autre chose à l’utilisateur final qu’un recyclage de l’objet, ce qui sous-entend aussi l’achat d’une ampoule de remplacement ?

Après la hausse généralisée de ses prix, Orange semble décidément enchainer les mauvaises nouvelles pour ses clients.