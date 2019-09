Stéphane Richard, le CEO d’Orange, a détaillé un peu sa feuille de route pour le déploiement de la 5G. Les offres commerciales devraient arriver au printemps 2020.

La 5G arrive en France en 2020, c’est acté. Le calendrier prévisionnel de chaque opérateur en revanche n’est pas encore gravé dans le marbre et jusqu’à présent la date visée tournait autour du lancement des J.O. de Tokyo, le 24 juillet prochain. Orange semble néanmoins assez pressé de lancer ses offres.

Au micro de France Inter, Stéphane Richard, PDG d’Orange, explique que la France est un peu en retard sur le déploiement de la 5G en raison du manque de fréquences, ces dernières n’ayant pas encore été attribuées. Les enchères devraient cependant débuter dans les semaines qui arrivent et les opérateurs pourront alors profiter de leurs nouvelles bandes de fréquence dès le début d’année 2020.

Au printemps

Plus précis encore, Stéphane Richard indique « penser lancer commercialement la 5G au printemps 2020 ». Une date qui devient donc de plus en plus nette et de plus en plus proche.

Il faut dire qu’Orange avance bien sur le sujet et possède déjà 265 sites 5G actifs pour mener ses expérimentations. C’est 200 de plus que Bouygues Telecom et presque 240 de plus que SFR. Reste maintenant à savoir quelles seront les villes qui seront concernées par ces offres — Paris, Marseille, Nantes et Lille devraient être prioritaires — et à quel prix elles seront commercialisées. SFR a déjà indiqué que ces forfaits 5G seront plus chers que ceux que l’on connait aujourd’hui afin d’amortir les investissements réseau.