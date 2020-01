5G : le premier forfait mobile d’Orange sera plus cher et sortira cet été

Stéphane Richard, PDG d'Orange, est revenu sur le lancement de la 5G en France, prévu cette année chez l'opérateur historique.

L’année 2020 devrait être marquée par l’amorce de la 5G en France. Les premiers smartphones compatibles sont déjà commercialisés chez nous, mais on attend encore le déploiement des réseaux 5G et le lancement des premières offres.

C’est à ce sujet que Stéphane Richard, PDG d’Orange, était interrogé sur l’antenne de Radio Classique. Comme le partage Univers Freebox, il a fait des déclarations intéressantes sur le premier forfait 5G d’Orange.

Plus de débits, plus de data

Concernant le forfait, Stéphane Richard n’a rien annoncé de précis, mais a indiqué que la 5G sera « proposée à un prix attractif pour que les gens l’adoptent rapidement, mais dans un modèle vertueux qui permet d’avoir plus pour plus, c’est-à-dire plus de quantité de data, plus débit, pour peut-être un petit peu plus d’argent ».

Il faut donc comprendre que l’opérateur compte bien augmenter le prix de ses forfaits, mais entend le justifier par le passage à la nouvelle génération de réseau mobile, et par l’augmentation de data. Qualcomm avait indiqué à ce titre qu’il ne voyait aucune raison pour les opérateurs de continuer à limiter la data des forfaits mobile.

Le prix ne devrait toutefois pas trop s’éloigner de ceux pratiqués avec la 4G, et Stéphane Richard rassure : le prix sera « dans des zones voisines de la 4G ». Pour rappel, Xavier Niel, patron de Free, avait quant à lui laissé entendre l’an dernier qu’il comptait lancer la 5G sans surcoût pour ses abonnés.

Lancement cet été

D’ici la fin du mois de juin, Orange doit participer à l’attribution des fréquences 5G de l’Arcep : « ce sont des raisonnements économiques sur 20 ans et ce n’est pas cela qui va nous amener à fixer un prix d’offre dès cette année ».

L’offre serait lancée rapidement après « dès l’été, probablement vers juin, juillet ». Reste à voir quelle sera la zone de couverture initiale de cette offre 5G.