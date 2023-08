Cette enceinte se porte autour du cou : on a essayé le tour de cou gaming de Panasonic

Panasonic aussi possède son propre stand à l'IFA 2023. Peu de nouveautés pour le constructeur, mais il y a présenté le SC-GNW10, une enceinte tour de cou dédiée au jeu vidéo. Nous avons pu l'essayer durant quelques minutes : voici ce que nous en avons pensé.

L’IFA est le rendez-vous des grandes marques, pour de l’électroménager, de la télévision, mais pas que. Panasonic le montre, non pas avec un énième rasoir ou une nouvelle chaîne hi-fi (bien que ces produits soient présents), mais avec une enceinte tour de cou, la Panasonic SC-GNW10. Il s’agit de la suite logique de la Panasonic SC-GN01, une enceinte gaming… que l’on porte autour du cou. La recette nous avait plutôt convaincus et elle semble se raffiner cette année.

Plus aucun câble, mais toujours autant de tissu

Cette enceinte Panasonic reprend les traits de ce qu’avait été la version précédente : un U recouvert de tissu sur le dessus (et du plastique en dessous), avec, au milieu, du caoutchouc, pour s’adapter à tous les cous (et les coups !).

Les finitions sont bonnes, mais le plus grand changement, c’est la fin du câble. L’appareil fonctionne entièrement en sans-fil, ce qui fait disparaître ce câble disgracieux : désormais, il faut passer par une recharge en USB-C. Sur le côté, une petite molette permet de régler le son du volume de manière précise.

Un tour de cou qui se positionne assez facilement sur les épaules et qui démarre rapidement. Sur le côté gauche dans l’intérieur de l’appareil, trois boutons : l’un pour allumer/éteindre le Panasonic SC-GNW10, un pour couper le microphone et un autre pour changer de mode audio. Couper le microphone fait d’ailleurs passer les LED de vert à rouge (des LED qui ne peuvent se désactiver).

Enfin du son sans-fil sur cette enceinte Panasonic, bien qu’il manque de basses

L’audio est sans-fil, puisque le Panasonic SC-GNW10 se connecte en 2,4 GHz à un petit hub que l’on vient brancher en USB-A sur son ordinateur. Impossible donc de l’utiliser sur un smartphone : c’est quand même regrettable de ne pas avoir de Bluetooth dessus. Selon Panasonic, cela permet de profiter d’une plus faible latence : l’intérêt est louable, puisqu’on parle là d’un produit dédié au jeu vidéo.

Dans le même temps, on profite d’une portée plus grande que pour le Bluetooth en théorie. Le hub a d’ailleurs une petite LED qui peut s’illuminer en rouge lorsque vous coupez le microphone. Cela aurait été appréciable d’en faire une sorte de hub USB, avec des ports USB-A/USB-C par exemple : mais ça, c’est peut-être trop demandé au vu de la gamme de ce produit.

Concernant la qualité audio, le son est relativement clair et peut être poussé assez loin : rappelons qu’il s’agit de quatre enceintes collées près de l’oreille. Ce qui est le plus dommageable, c’est le manque de basses : pour du jeu vidéo, cela retire quelque peu de l’immersion. Au moins, la spatialisation du son est plutôt bonne : les quatre haut-parleurs ne sont pas du tout placés au même endroit par rapport à nos oreilles. Plusieurs modes de son sont disponibles : on a les classiques cinéma, voix, musique, mais aussi certains dédiés au jeu vidéo : RPG et FPS. On peut ajouter d’autres modes qu’on configure soi-même. Les seuls paramètres que ces modes modifient, c’est le réglage de l’égaliseur.

Prix et disponibilité du Panasonic SC-GNW10

Aucune date de sortie n’a été avancée par Panasonic : on sait simplement que le produit sortira en fin d’année. Aucun prix non plus malheureusement. À titre de comparaison, son grand frère avait été lancé à 179 euros.