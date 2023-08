Cette enceinte sans fil gaming… se porte autour du cou

Panasonic a dévoilé son enceinte tour de cou conçue pour le jeu vidéo, la Panasonic SC-GNW10.

Depuis quelques années, les enceintes en tour de cou se popularisent de plus en plus. Le dernier constructeur en date à proposer ce type de produit n’est autre que le fabricant japonais Panasonic. À l’occasion de l’IFA de Berlin, la firme a en effet levé le voile sur son enceinte SC-GNW10.

Concrètement, les enceintes tour de cou peuvent avoir plusieurs avantages par rapport à des casques ou écouteurs traditionnels. Puisque les haut-parleurs sont positionnés au niveau des épaules, elles permettent d’être moins gêné par le fait de porter des oreillettes sur ou dans les oreilles. Par ailleurs, ces enceintes sont également adaptées pour rester conscient de son environnement, par exemple pour entendre son téléphone ou ses proches tout en profitant de ses contenus. Enfin, puisque les haut-parleurs sont dirigés vers les oreilles, on s’assure également d’avoir toujours le meilleur rendu stéréo possible par rapport à des enceintes de bureau.

Néanmoins, compte tenu du manque d’isolation passive, elles se destinent avant tout à un usage intérieur, pour regarder des films ou jouer à des jeux, puisque les personnes autour de soi vont entendre les sons émis par l’enceinte, même faiblement.

Pour aller plus loin

Casques PC : notre sélection des meilleurs casques gamer du moment

Une enceinte conçue pour le gaming

Dans le détail, l’enceinte Panasonic SC-GNW10 se destine avant tout au jeu vidéo. Elle intègre quatre haut-parleurs — deux à gauche et deux à droite — de 38 mm de diamètre afin de profiter d’un son surround. Si elle est sans fil, l’enceinte est cependant compatible avec les PC Windows, les consoles PS4 et PS5 ainsi que la Nintendo Switch. Pour proposer une connexion sans fil avec une latence de moins de 20 ms, Panasonic utilise un signal 2,4 GHz. Le constructeur propose par ailleurs un petit caisson de graves. Notons également que des LED sont intégrées à l’enceinte et que trois modes sont configurés : jeu de rôle, FPS et mode vocal.

L’enceinte GNW10 de Panasonic est par ailleurs dotée de micros et pourra donc être utilisée pour communiquer avec ses coéquipiers en vocal dans les jeux. Un algorithme est quant à lui dédié à la réduction des bruits ambiants pour que votre équipe n’entende pas tous les sons autour de vous.

La Panasonic GNW10 sera lancée dans le courant du mois de décembre 2023 à un prix qui n’a pas encore été annoncé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à  télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.