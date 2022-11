La Peugeot e-208 joue la carte de la personnalisation avec cet étonnant programme

Peugeot se lance dans la personnalisation et lance son programme Individual. Pour l’heure, la 208 et sa version électrique y sont éligibles, alors qu’il n’est pas encore disponible en France.

On se souvient d’une époque pas si lointaine où les constructeurs rivalisaient d’imagination pour proposer une multitude d’options de personnalisation pour leurs modèles. Inserts colorés, stickers ou teintes de carrosseries infinies, le but était de permettre aux clients de ne pas avoir la même voiture que leur voisin. Mais depuis, les choses ont changé, et la crise est passée par là. Afin de réduire les délais de production, les marques ont aussi revu à la baisse les options de personnalisation.

Un nouveau programme

Certes, elles existent encore chez les marques très haut de gamme, mais les généralistes ont jeté l’éponge depuis quelques années déjà. Mais voilà que Peugeot semble vouloir prendre le contrepied de cette tendance à l’uniformisation. La firme au lion vient en effet de dévoiler son tout nouveau programme de personnalisation, baptisé Peugeot Individual.

Si celui-ci vous dit quelque chose, c’est tout à fait normal puisqu’il est identique à celui choisi par BMW pour son offre similaire. Si la marque sochalienne n’a pas encore officiellement communiqué dessus, le site Autozurnal nous donne quelques détails au sujet de ce dispositif, pour l’heure uniquement réservé à la Slovaquie.

Crédit : Autozurnal

Seules la Peugeot 208, ainsi que sa variante électrique e-208 sont concernées par ce nouveau programme, qui se divise en trois offres distinctes. La première prend le nom de XLion et vaut 250 euros. À ce prix-là, les clients pourront profiter d’une personnalisation réalisée en usine à l’aérographe sur les rétroviseurs, d’un sticker assorti sur la trappe à carburant ainsi que de tapis de sol spécifiques.

Un second pack, baptisé XXLion ajoute des autocollants supplémentaires sur les flancs, tandis que la partie entre le capot et la calandre peut être choisie dans une teinte différente du reste de la carrosserie. Il peut alors être assorti aux étriers de freins avec cette offre, qui coûte 600 euros.

Pas pour tout de suite en France

Enfin, l’offre est complétée par le pack XXXLion, facturé 1 300 euros. Pour ce prix, vous pourrez en plus vous offrir un covering complet de votre voiture, ainsi que des logos peints de la couleur de votre choix. Pour l’instant, aucune information n’a encore été donnée sur les teintes ainsi que les motifs disponibles dans le cadre de ce programme de personnalisation.

Mais Autozurnal précise que les matériaux intérieurs ne peuvent quant à eux pas être modifiés, alors qu’il faudra simplement se contenter de stickers spécifiques. Reste à savoir si des possibilités plus poussées seront proposées un peu plus tard.

Crédit : Autozurnal

Car pour l’instant, cette offre n’est qu’en phase de test dans l’usine Peugeot de Trnava où est produite la 208. Mais la marque prévoirait de la développer et de la proposer dans d’autres pays, à commencer par la République tchèque. Si le succès est au rendez-vous, elle pourrait encore s’étendre en Europe, mais on ne sait pour l’instant pas encore si elle sera proposée en France.

Comme l’explique l’Argus, il ne serait pas à exclure que ce programme voit le jour chez nous à l’occasion du restylage de la citadine et sa version électrique, prévu pour l’année prochaine.

