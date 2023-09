La Peugeot e-3008 se dévoile : un avant-goût avant l’annonce officielle

La curiosité peut parfois devancer l'annonce officielle. Face aux fuites, Peugeot a pris les devants en levant le voile sur quelques facettes de sa nouvelle e-3008.

Face à des fuites, Peugeot s’aligne à la tendance actuelle, comme Google et ses Pixel 8 / 8 Pro, et nous donne un aperçu de son futur modèle, la e-3008. Bien que l’annonce officielle soit attendue pour le 12 septembre, ce que nous avons pu glaner sur ce modèle augure d’une évolution impressionnante.

Une plateforme électrique dédiée pour une performance optimisée

La nouveauté phare est sans doute l’adoption de la plateforme STLA Medium pour cette e-3008. En optant pour une plateforme développée spécifiquement pour l’électrique, Peugeot garantit des performances et une efficacité accrues. On s’attend à une autonomie allant jusqu’à 700 km pour la version dotée de la batterie la plus grande. Ce choix technique ne représente pas seulement une avancée technologique, mais marque un tournant dans la stratégie de Peugeot : l’électrique est clairement (enfin) au centre des préoccupations.

Un design tranché pour une identité affirmée

La première chose qui saute aux yeux avec ces premières images est le design de cette nouvelle e-3008. Elle a vraiment une identité propre. Le modèle actuel de la 3008, déjà tranché, semble avoir été poussé encore plus loin. Le style SUV fastback rappelle en effet les lignes de la nouvelle 408, avec une évolution notable.

Les phares divisés évoquent les tendances actuelles chez des marques comme Citroën et Hyundai. Cette division est accentuée par une bande laquée noire qui crée un lien entre les différents éléments lumineux. Le motif des griffes lumineuses verticales ajoute une touche d’originalité, tout en apportant une cohérence à l’ensemble.

La partie arrière, triangulaire, marque aussi une rupture avec le passé. L’absence d’emblème traditionnel est compensée par la présence discrète mais claire du logo « e-3008 », rappel de l’identité électrique du modèle.

Un cockpit revu

Depuis juin, on sait que la future 3008 accueillera un tout nouveau « Panoramic i-Cockpit » qui promet de révolutionner l’expérience à bord. Doté d’une dalle de 21 pouces, ce cockpit est une déclaration forte de Peugeot. La comparaison avec les 17 pouces de la Tesla Model S en dit long sur l’ambition du constructeur français.

Ce i-Cockpit combine deux écrans pour une expérience immersive. L’ergonomie est également au rendez-vous avec un positionnement optimal pour le conducteur et des i-Toggles tactiles pour une utilisation intuitive.

La Peugeot e-3008, dont l’annonce officielle est le 12 septembre, promet déjà de marquer les esprits. Avec son design, sa technologie dédiée à l’électrique et un cockpit revu, Peugeot compte faire de l’ombre à la nouvelle Scénic E-Tech de Renault. Après la e-3008, c’est l’e-5008 qui suivra cette tendance lors de sa future sortie.

