La Peugeot 5008 va aussi passer à l’électrique, et on connaît sa date de lancement

Quelques mois après la e-3008, c'est au tour de la Peugeot 5008 de s'offrir une nouvelle génération 100 % électrique : la Peugeot e-5008. Cette dernière sera officiellement dévoilée au cours du mois de mars et devrait s'inspirer des évolutions apportées à sa petite sœur.

Comme tous les constructeurs présents en Europe, Peugeot va devoir accélérer sur l’électrification afin d’être conforme aux exigences de Bruxelles. Heureusement, la firme originaire de Sochaux a déjà pas mal d’avance, notamment face à certains de ses rivaux.

Une nouvelle version

Et pour cause, l’entreprise commercialise déjà ses e-208 et e-2008, ainsi que sa nouvelle e-308 que nous avons pu tester quelques mois plus tôt. Mais ce n’est pas tout, car elle a aussi levé le voile sur sa e-3008 au mois de septembre, que nous avions d’ailleurs pu découvrir en avant-première. Mais pas question pour le constructeur de se reposer sur ses acquis, alors que la concurrence devrait être de plus en plus rude au cours des prochaines années.

D’autres modèles devraient voir le jour, dont une version électrique de la 408, mais pas seulement. En effet, la firme est également en train de préparer une nouvelle génération de sa 5008, tandis que l’actuelle est commercialisée depuis 2017. Elle fut pour mémoire restylée au cours de l’année 2020 et se décline en plusieurs versions thermiques et hybrides rechargeables. Mais cela va donc bientôt changer, avec l’arrivée de motorisations électriques.

Les journalistes du site britannique Autocar nous annoncent en effet que cette nouvelle mouture sera officiellement dévoilée au cours du mois de mars prochain. C’est en tout cas ce qu’a précisé Peugeot lors du E-Lion Day.

Le jour exact n’a pas encore été annoncé pour le moment, mais l’attente sera heureusement assez courte avant de découvrir cette nouvelle auto. Mais à vrai dire, la surprise ne devrait pas être très grande, puisqu’elle reprendra de nombreux éléments de la e-3008, qui vient d’annoncer ses tarifs.

Mais alors, à quoi faut-il s’attendre avec cette nouvelle génération, qui sera la 3ème pour le grand SUV familial ? Sans surprise, celle-ci reposera sur la plateforme STLA Medium développée par le groupe Stellantis, quelle que soit la motorisation. Et pour cause, une offre hybride sera également proposée. En électrique, nous devrions retrouver une offre similaire à la 3008, qui s’offre une garantie de huit ans.

Éligible au bonus ?

La première jouera le rôle d’entrée de gamme et embarquera un moteur installé à l’avant revendiquant environ 210 chevaux et 340 Nm de couple. La seconde déclinaison se dotera de deux moteurs, soit un sur chaque essieu, pour un total de 320 chevaux. Comme sur la e-3008, il est probable que cette dernière arrive un peu plus tard dans le catalogue, de même qu’une variante intermédiaire de 230 chevaux.

Sans surprise, le grand SUV, rival de la Tesla Model X devrait aussi reprendre la batterie de sa petite sœur, affichant une capacité de 73 kWh. Cette dernière devrait offrir une autonomie tournant autour des 527 kilomètres selon le cycle WLTP, bien qu’elle pourrait être légèrement inférieure en raison du gabarit plus imposant du SUV sept places. Plus tard, une déclinaison de 98 kWh et offrant jusqu’à 700 kilomètres d’autonomie sera probablement proposée.

Mais celle-ci n’arrivera pas avant l’an prochain sur la e-3008 et se ferait encore plus désirer sur la e-5008. En ce qui concerne le design, ce dernier devrait rester assez classique, puisque cette nouvelle génération devrait conserver une silhouette de SUV standard et non pas opter pour un style de coupé. Et ce même si Linda Jackson, la patronne de la marque, avait affirmé que les SUV devraient disparaître avec l’électrification.

Quid du prix de ce nouvel arrivant ? Selon Autocar, ce dernier devrait tourner autour des 50 000 euros environ. Un tarif qui pourrait être légèrement plus bas, afin de lui permettre de profiter du bonus écologique comme la e-3008, qui vient déjà de revoir ses prix à la baisse. La nouvelle e-5008 pourrait être produite en France, au sein de l’usine de Sochaux, comme sa petite sœur.