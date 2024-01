Le nouveau Peugeot E-3008 dévoile ses tarifs français, et c’est une excellente surprise

Quelques mois après sa révélation officielle, la Peugeot E-3008 lève enfin le voile sur ses prix français. Alors que les premières estimations laissaient craindre des tarifs haut placés, bonne nouvelle : le SUV électrique reste toujours éligible au bonus écologique. De quoi aller titiller le Renault Scénic E-Tech et la Tesla Model Y.

Si Peugeot affichait un léger retard par rapport à certains de ses rivaux il y a quelques années encore sur l’électrique, celui-ci est désormais bien oublié. Car le constructeur au lion a su accélérer le rythme, afin d’être en adéquation avec les exigences de l’Union Européenne, qui veut interdire les voitures thermiques à partir de 2035.

Un prix enfin dévoilé

Et pour cause, la firme originaire de Sochaux propose désormais une gamme bien remplie, avec notamment la nouvelle E-2008, que nous avions pu tester, ainsi que la E-208 récemment restylée. Plus récemment encore, Peugeot dévoilait la toute nouvelle génération de son 3008, au mois de septembre dernier. Pour la première fois, le SUV se décline en une nouvelle version 100 % électrique, que nous avions eu la chance de pouvoir approcher en avant-première.

Reste à savoir combien Peugeot allait le vendre. Les prix en Allemagne et en Espagne ont été dévoilés en novembre 2023… et faisaient peur : avec un tarif d’accès dépassant les 48 000 euros, le SUV français était cher, et dépassait les 47 000 euros maximaux pour bénéficier du bonus écologique.

En ce début d’année, Peugeot lève désormais le voile sur les tarifs français du E-3008, qui aura fort à faire sur un marché de plus en plus concurrentiel. À cause de l’arrivée massive des constructeurs chinois, certes, mais parce qu’une marque française est aussi bien décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il s’agit de Renault, qui vient également d’annoncer les prix pour son nouveau Scénic E-Tech. Le E-3008 sera-t-elle compétitive face au SUV au losange ?

Dans un communiqué, le constructeur au lion annonce un ticket d’entrée à 44 990 euros sans l’aide de l’État, soit 39 990 euros après la déduction du bonus écologique, actuellement fixé à 5 000 euros, mais qui devrait descendre à 4 000 euros dans les tous prochains jours.

Pour ce tarif-là, vous aurez le droit à la petite batterie de 73 kWh, qui offre une autonomie de 527 kilomètres selon le cycle WLTP.

À titre de comparaison, le Renault Scénic E-Tech démarre quant à lui à partir de 39 990 euros, sans déduction du coup de pouce gouvernemental. Une sacrée différence en faveur du losange sur le papier, mais qui s’explique en fait très simplement. Ce dernier embarque en effet une batterie plus petite, affichant une capacité de 60 kWh pour une autonomie de 430 kilomètres. Or, on sait que l’accumulateur représente environ 40 % du coût total d’une voiture électrique. Ceci explique cela donc.

Jusqu’à 700 kilomètres… en 2025

Au total, seulement deux finitions sont proposées dans la gamme de la Peugeot e-3008, à savoir Allure et GT. Cette dernière démarre quant à elle à partir de 46 990 euros, bonus non déduit. Ce qui donne 41 990 euros une fois que ce dernier est pris en compte. En effet, le SUV électrique est éligible à cette aide, du fait de sa fabrication en France et de son prix situé sous la barre des 47 000 euros.

La finition Allure propose, entre autres, des jantes 19 pouces, un accès et démarrage mains-libres et la caméra de recul. Passer à la finition GT vous fera profiter du « Panoramic i-Cockpit », cette grande dalle de 21 pouces, ainsi que des phares matriciels, des jantes 20 pouces, une sellerie Alcantara et un toit contrasté.

Niveau moteur, cette version est dotée de deux roues motrices et affiche une puissance de 210 chevaux. La recharge s’effectue en seulement 30 minutes sur une borne rapide à une puissance de 160 kW. Mais ce n’est pas tout, car une version à transmission intégrale sera aussi ajoutée à la gamme un peu plus tard, forte de 320 chevaux.

Il faudra également faire preuve d’encore un peu de patience pour pouvoir commander la variante Grande Autonomie, équipée d’une batterie de 98 kWh et offrant jusqu’à 700 kilomètres d’autonomie. Cette dernière n’arrivera pas avant 2025, revendiquant une puissance de 230 chevaux. Les premières livraisons de cette nouvelle Peugeot E-3008 débuteront officiellement au cours du premier trimestre.

Elle sera également accessible en location, à partir de 394 euros par mois pendant 49 mois et avec un premier loyer de 10 000 euros. Elle rivalisera frontalement avec la Tesla Model Y, bien évidemment, ainsi qu’avec le BYD Atto 3, qui vient tout juste de revoir son tarif à la baisse — un bon moyen de conserver un prix d’accès compétitif, puisque ce dernier n’est désormais plus éligible au bonus écologique…