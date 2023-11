Voici les premiers prix du Peugeot 3008 électrique : vers une très mauvaise surprise ?

Quelques mois après sa révélation, la Peugeot e-3008 dévoile ses prix chez nos voisins allemands et espagnols. De quoi nous donner une petite idée de son positionnement tarifaire en France, mais il y a un petit hic.

Avec en ligne de mire l’échéance de 2035 décrétée par l’Union européenne pour la fin de la vente des voitures thermiques, Peugeot souhaite accélérer sur la voiture 100 % électrique. La firme possède déjà une gamme assez dense, avec ses e-208 et e-2008, ainsi que sa nouvelle e-308 que nous avons récemment pu essayer. Une e-408 est également en préparation.

Un prix élevé

Sans parler bien évidemment de la nouvelle Peugeot e-3008, la 3008 électrique, qui fut officiellement dévoilée au début du mois de septembre dernier. Nous avions alors eu la chance de pouvoir découvrir le SUV électrique en avant-première sur ses terres natales, à Sochaux. Mais à ce moment-là, il était encore bien trop tôt pour que la firme tricolore nous dévoile les prix de sa nouvelle arrivante.

Si le constructeur n’a pas encore publié sa grille tarifaire pour la France, nos voisins espagnols, allemands et néerlandais peuvent déjà commander leur exemplaire du SUV produit chez nous, au sein de son usine historique en Franche-Comté. L’occasion de jeter un petit coup d’œil aux tarifs affichés pour ce nouveau venu, qui remplace la précédente génération avec une inédite silhouette de SUV coupé. Et attention, car il ne sera pas donné !

Comme l’indiquent les journalistes de l’Argus, la nouvelle Peugeot e-3008 démarre à partir de 48 650 euros en Espagne et 48 650 euros en Allemagne. Un tarif pour le moins salé pour le SUV électrique dans sa version de base. Cette dernière se dote d’un moteur de 210 chevaux et d’une batterie de 73 kWh (autonomie de , qui sera la seule disponible au lancement de la voiture en attendant celle de 98 kWh qui arrivera bien plus tard.

Autant dire que la déception est de mise. Car si ce prix est le même en France, la nouvelle Peugeot e-3008 sera privée de bonus écologique de 5 000 euros actuellement. En effet, ce dernier est uniquement réservé aux véhicules électriques sous la barre des 47 000 euros. Cependant, il n’est pas à exclure que la firme sochalienne fasse un geste et vende son SUV sous ce prix-là. Ce qui serait en fait plutôt logique et attendu.

On se souvient toutefois qu’au lancement de la e-308, Peugeot avait placé son prix d’entrée à 48 000 euros, avant de faire marche arrière quelques semaines plus tard.

Lancement en 2024

Au total, seulement deux finitions seront proposées sur cette Peugeot e-3008, à savoir Allure et GT. La dotation de série se veut plutôt généreuse, puisqu’elle inclut entre autres la climatisation automatique bizone, la caméra de recul, le régulateur de vitesse ou encore le freinage automatique d’urgence. Il faut opter pour la version GT pour profiter de l’écran de 9,7 pouces ainsi que du chargeur pour smartphone à induction selon le site espagnol de la marque.

Comptez alors pas moins de 51 659 euros pour cette finition avec la motorisation électrique chez nos voisins espagnols. Pour mémoire, la Tesla Model Y démarre quant à elle à partir de 45 990 euros et est éligible au bonus écologique, ce qui donne un prix de seulement 40 990 euros une fois ce dernier déduit. Autant dire que Peugeot a tout intérêt à vendre son SUV sous les 47 000 euros chez nous pour espérer rivaliser. Il chassera également sur les terres du nouveau Renault Scénic E-Tech.

Ce dernier, que nous avions découvert au salon de Munich devrait afficher un ticket d’entrée à partir de 40 000 euros environ. Le principal atout de la Peugeot e-3008 sera sans aucun doute sa grande autonomie, puisqu’une version pouvant parcourir jusqu’à 700 kilomètres en une seule charge est également prévue, dotée d’une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt). Mais elle ne devrait pas arriver avant le début de l’année 2025. Pour le moment, il faudra se contenter d’une autonomie de 522 km, déjà très intéressante pour voyager, y compris pour traverser la France.

Les commandes pour le marché français devraient ouvrir mi-décembre, et nous ne manqueront pas de vous tenir informés des prix affichés chez nous. Les premières livraisons devraient quant à elles débuter dans le courant du mois d’avril pour la version 100 % électrique basée sur la nouvelle plateforme STLA Medium.