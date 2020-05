Xiaomi Poco F2 Pro : le nouveau « flagship killer » est déjà disponible en promotion

Annoncé à moins de 500 euros avec un Snapdragon 865 (compatible 5G), le nouveau Poco F2 Pro, toujours partenaire de Xiaomi, se profile d'ores et déjà comme LE smartphone avec le meilleur rapport qualité/prix du moment. Vous souhaitez l'obtenir ? Oui, il est déjà disponible à prix réduit !

En fin d’année 2018, il y avait le Pocophone F1. Le smartphone, né sous l’aile de Xiaomi, véhiculait une philosophie précise, à savoir « la puissance à petit prix ». Deux ans après, le nouveau Poco F2 Pro suit évidemment la même ligne directrice que son prédécesseur.

Pour cela, il embarque évidemment la puce la plus puissante actuellement disponible chez Qualcomm, le fameux Snapdragon 865 d’ores et déjà compatible avec le réseau de demain. Nous avons déjà pu le voir à l’oeuvre sur d’autres smartphones et il faut dire que le niveau de performances est tout simplement hallucinant. Rien ne peut faire défaut à cette configuration, en tout cas aujourd’hui.

Au-delà de la puissance brute, on sent clairement la volonté de Poco de vouloir monter en gamme. Le Poco F1 avait fait beaucoup de sacrifices à l’époque pour réduire considérablement la facture finale, en commençant par l’écran. Autrefois IPS LCD, on retrouve désormais une dalle Super AMOLED de 6,67 pouces sur le Poco F2 Pro, affichant une définition maximale de 2 400 x 1 080 pixels.

Ensuite, la partie photo était également beaucoup critiquée sur le premier modèle de la marque. Pocophone tente alors de corriger le tir en proposant cette fois-ci un module plus moderne, composé de 4 capteurs. Le capteur principal est un Sony IMX686 très performant, notamment grâce à la technique du pixel binning. Notez d’ailleurs que la caméra à selfie se cache dorénavant dans un mécanisme pop-up pour permettre au F2 Pro de proposer un design complètement borderless.

L’autonomie semble quant à elle se montrer généreuse grâce à sa batterie de 4 700 mAh, mais nous verrons cela plus en détail lors de notre futur test. Il est évidemment compatible charge rapide via son port USB-C, mais point de charge sans fil sur ce smartphone.

Où acheter ?

Le Xiaomi Poco F2 Pro a été dévoilé le 12 mai dernier à partir de 499 euros pour le modèle 6 + 128 Go. C’est un excellent rapport qualité/prix, que l’on retrouve nul par ailleurs pour le moment.

Le smartphone est commercialisé en exclusivité à travers plusieurs partenaires, dont Gearbest, et il est déjà moins cher que le prix annoncé.

Les meilleurs prix

Pour des raisons de sécurité donc, nous vous recommandons toujours de passer par PayPal pour acheter des produits venant d’un autre pays. La plateforme facilite en effet le remboursement en cas de litige.